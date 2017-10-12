16:00 12 октября 2017 0

Ямальцы призывают к международному автомобильному флешмобу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Ямала планируют остановить рост цен на бензин с помощью массового бойкота, объявленного продавцам самого дорогого топлива. Сторонники ввода эмбарго предлагают всем россиянам отказаться от заправок у крупнейших поставщиков на несколько месяцев, тем самым вынудить бизнес снизить стоимость бензина. Инициатива обсуждается в социальных сетях, в частности, в паблике «ВКонтакте» «Аварийный Новый Уренгой».

Сегодня стоимость например АИ-95 на Ямале может достигать 43 рублей за литр. Суть идеи, которая по мнению ее авторов способна изменить мир, заключается в следующем: после двухмесячного бойкота крупнейшие поставщики (в пример приводится «ЛУКОЙЛ») снижают цены, а вслед за ними и другие участники рынка.

«Для достижения эффекта, нам нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов. Несмотря на кажущуюся сложность, этого довольно легко достичь. Отправьте это сообщения 30 своим знакомым! Если каждый из них перешлет его хотя бы следующим десяти (30×10 = 300) и так далее, то уже на 6-м кругу это сообщение достигнет 3 млн людей. Просто пересылайте это сообщение и люди перестанут покупать. Это всемирная акция!» — обращаются паблик к своим читателям.

Авторы идеи считают, что к бойкоту в перспективе можно подключить весь мир. Это изменит порядок отношений между обществом, государствами и транснациональными корпорациями:

«Если каждый, кому надоело платить корпорациям бешеную цену за бензин из недр своей земли, перешлет это сообщение следующим 10 людям — уже через неделю в этой акции будут участвовать 300 миллионов человек! Могу спорить, ты и не предполагал, что в тебе есть такой потенциал? В народе есть сила под которой сломается любая большая корпорация и даже система. Пусть сетевой маркетинг наконец-то заработает на пользу всем!».

Экономист Жуковский: «Россию обеспечивают бензинов два-три завода» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Независимый финансовый и экономический аналитик Владислав Жуковский объясняет, что потуги ямальцев ни к чему не приведут. По словам эксперта, топливо на российские АЗС поступает из ограниченного круга нефтеперерабатывающих заводов, и борьба с конкретно взятой сетью заправок лишена смысла. Помимо этого, по данным собеседника, более половины от стоимости литра бензина или дизтоплива в России (30-35 рублей) обусловлена фискальной политикой государства и в итоге оседает в федеральном бюджете.

«В целом отказаться от потребления топлива невозможно. Тем более в северных регионах. Это полностью парализует там жизнь.

Рынок топлива жестко монополизирован — даже если вы приезжаете на заправку другой компании, вы все равно покупаете бензин с того же нефтяного завода.

Даже из-за длительного бойкота потери корпораций будут минимальны. Исчисляться даже не десятыми, а сотыми долями выручки. Уже проходили такие примеры, это ни к чему не приведет. Нефтяные компании у нас владеют колоссальными ресурсами, имеют доступ к высшим эшелонам власти», — комментирует Жуковский в разговоре с «URA.RU».

В целом, цены на топливо в России за семь лет выросли практически в два раза. Если в 2010 году бензин марки Аи-95 торговался по 23 рубля за литр, то сегодня в среднем по стране — это 40,1 рубля.

Получить комментарии компании «ЛУКОЙЛ» на момент создания материала не удалось. В пресс-службе корпорации не ответили на телефонный звонок агентства.