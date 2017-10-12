17:38 12 октября 2017 0

61-летний Агзам Шарафиев был абсолютно здоров — никто не верит в его смерть от инфекции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В поселке Исеть под Екатеринбургом прошли похороны депутата Артемовской городской думы, главного редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама (Александра) Шарафиева, скончавшегося в ночь на 9 октября в Свердловской областной клинической больнице №1. Церемония прощания с ним состоялась в траурном зале «Вознесение». Проститься с Александром Михайловичем приехали и корреспонденты «URA.RU»: наше агентство постоянно сотрудничало с редакцией Шарафиева, он часто рассказывал нам о темах, которые освещались потом на сайте «URA.RU».

Проститься с ним пришло более сотни человек — екатеринбургские журналисты, свердловские политики, депутаты, коллеги и друзья из Артемовского и просто жители этого города. «Узнав о смерти Шарафиева, город испытал шок, — рассказал замредактора „Егоршинских вестей“ Василий Ергашев. — Телефон в редакции разрывался: звонили мужчины, женщины, бабушки из города, поселков, деревень. Снимаешь трубку — а там плач».

Агзам Шарафиев Фото: из семейного архива Шарафиевых

Шарафиев первым на Урале создал независимую газету (в этом году его «Егоршинским вестям исполняется 25 лет). «Он построил бизнес на правде, хотя сегодня это не всем понятно», — говорит замдиректора уральского филиала «Российской газеты» Елена Овчинникова.

Чтобы отстаивать интересы издания и жителей города, Шарафиев однажды избрался в местную думу, после чего его постоянно переизбирали депутатом чуть не с «чеченским» результатом (за него голосовало под 90% избирателей). «Честность, открытость, порядочность — вот его основные качества, — говорит его заместитель. — Дверь его кабинета всегда была открыта для любого человека».

«Он никогда ничего не делал для себя — только для города, хотел, чтобы жизнь в нем становилась лучше», — сказал на прощании глава Артемовского Андрей Самочернов. «Это большая утрата для всей страны, — считает председатель свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева. —

Лично его президент не знал, но о делах, которые Шарафиев делал со своей командой и жителями Артемовского, знала вся страна.

Это был самый активный представитель Свердловской области на форумах ОНФ. Своим примером он дал возможность другими почувствовать, что сила — в нас, в людях».

Церемония прощания с Шарафиевым прошла в траурном зале «Вознесение» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Что случилось с Шарафиевым — до сих пор непонятно: ни диагноз, ни точная причина смерти пока не установлены. Все вспоминают, что еще за день до больницы он чувствовал себя совершенно нормально, а за два месяца до этого прошел полную диспансеризацию, которая показала, что он «здоров, как бык». Даже в день госпитализации он мог ходить. «Я привез его в Екатеринбург в больницу, здесь нас встретила его дочь, — вспоминает председатель артемовской думы Константин Трофимов. — Когда выходили из машины, хотел ему помочь, но он сказал, что не надо, и сам, на своих ногах, зашел в приемный покой».

В медицинских документах фигурировала некая инфекция, но коллеги и родные склонны считать, что редактора отравили. Многие связывают смерть Шарафиева именно с его профессиональной деятельностью, вспоминая, что полгода назад возле ворот его дома кто-то установил растяжку с гранатой. «Он совершенно не испугался — спокойно рассказывал детали, как и что было, — вспоминает член правления Союза журналистов Свердловской области Сергей Плотников. — Я не стал спрашивать, будет ли он продолжать дальше свою деятельность — знал, что этот вопрос может его обидеть».

Родные и коллеги отмечают, что у принципиального Шарафиева было немало врагов. «Все вороватые чиновники его боялись, они вздрагивали при упоминании его фамилии, зная, что об их проделках будет напечатано в газете, — говорит один из его коллег. — Каждый номер ждали — что в нем будет?» «Очевидно, что его хотели запугать или убрать с дороги, — уверена сотрудница „Российской газеты“ Анна Мясникова. — Но вы посмотрите, сколько людей пришло попрощаться с ним! Все они будут продолжать его дело».

«Было много угроз, нападений, дважды мы увозили детей из города, — вспоминает супруга погибшего, главный редактор газеты „Вечерний Карпинск“ Татьяна Шарафиева. — Но мы принимали это как должное, понимая, что такой у него характер, что он не отступится. Но не все знают, что за его смелостью, напористостью был добрый и нежный нрав, что он был очень ранимый в душе. Его жизнь оборвалась, как у подстреленной птицы. Я не могу сказать ему „прощай“ — для меня это непредставимо».

Редакция «URA.RU» присоединяется ко всем соболезнованиям в адрес родных и близких Агзама Шарафиева. Судебно-медицинская экспертиза о причинах его смерти пока не готова —родственники очень надеются, что их с ней ознакомят. Конкретных подозрений в причастности кого-либо в покушении на жизнь Шарафиева никто не озвучивают. Однако, по данным «URA.RU», сотрудники следственного комитета уже провели в Артемовском ряд допросов в рамках уголовного дела, возбужденного еще в марте 2017 по факту обнаружения гранаты возле его дома. «URA.RU» будет следить за ходом расследования.