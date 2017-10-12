{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,69
Динамика за 2 недели
Евро 68,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
17:38  12 октября 2017 0

«Я не могу сказать ему: „Прощай!“». Причина смерти независимого журналиста-депутата на Урале до сих пор не установлена. ВИДЕО

Церемония прощания с Шарафиевым. Екатеринбург
61-летний Агзам Шарафиев был абсолютно здоров — никто не верит в его смерть от инфекцииФото: Александр Мамаев © URA.RU

В поселке Исеть под Екатеринбургом прошли похороны депутата Артемовской городской думы, главного редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама (Александра) Шарафиева, скончавшегося в ночь на 9 октября в Свердловской областной клинической больнице №1. Церемония прощания с ним состоялась в траурном зале «Вознесение». Проститься с Александром Михайловичем приехали и корреспонденты «URA.RU»: наше агентство постоянно сотрудничало с редакцией Шарафиева, он часто рассказывал нам о темах, которые освещались потом на сайте «URA.RU».

Проститься с ним пришло более сотни человек — екатеринбургские журналисты, свердловские политики, депутаты, коллеги и друзья из Артемовского и просто жители этого города. «Узнав о смерти Шарафиева, город испытал шок, — рассказал замредактора „Егоршинских вестей“ Василий Ергашев. — Телефон в редакции разрывался: звонили мужчины, женщины, бабушки из города, поселков, деревень. Снимаешь трубку — а там плач».

Агзам Шарафиев
Фото: из семейного архива Шарафиевых

Шарафиев первым на Урале создал независимую газету (в этом году его «Егоршинским вестям исполняется 25 лет). «Он построил бизнес на правде, хотя сегодня это не всем понятно», — говорит замдиректора уральского филиала «Российской газеты» Елена Овчинникова.

Чтобы отстаивать интересы издания и жителей города, Шарафиев однажды избрался в местную думу, после чего его постоянно переизбирали депутатом чуть не с «чеченским» результатом (за него голосовало под 90% избирателей). «Честность, открытость, порядочность — вот его основные качества, — говорит его заместитель. — Дверь его кабинета всегда была открыта для любого человека».

«Он никогда ничего не делал для себя — только для города, хотел, чтобы жизнь в нем становилась лучше», — сказал на прощании глава Артемовского Андрей Самочернов. «Это большая утрата для всей страны, — считает председатель свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева. — 

Лично его президент не знал, но о делах, которые Шарафиев делал со своей командой и жителями Артемовского, знала вся страна.

Это был самый активный представитель Свердловской области на форумах ОНФ. Своим примером он дал возможность другими почувствовать, что сила — в нас, в людях».

Церемония прощания с Шарафиевым. Екатеринбург
Церемония прощания с Шарафиевым прошла в траурном зале «Вознесение»
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Что случилось с Шарафиевым — до сих пор непонятно: ни диагноз, ни точная причина смерти пока не установлены. Все вспоминают, что еще за день до больницы он чувствовал себя совершенно нормально, а за два месяца до этого прошел полную диспансеризацию, которая показала, что он «здоров, как бык». Даже в день госпитализации он мог ходить. «Я привез его в Екатеринбург в больницу, здесь нас встретила его дочь, — вспоминает председатель артемовской думы Константин Трофимов. — Когда выходили из машины, хотел ему помочь, но он сказал, что не надо, и сам, на своих ногах, зашел в приемный покой».

В медицинских документах фигурировала некая инфекция, но коллеги и родные склонны считать, что редактора отравили. Многие связывают смерть Шарафиева именно с его профессиональной деятельностью, вспоминая, что полгода назад возле ворот его дома кто-то установил растяжку с гранатой. «Он совершенно не испугался — спокойно рассказывал детали, как и что было, — вспоминает член правления Союза журналистов Свердловской области Сергей Плотников. — Я не стал спрашивать, будет ли он продолжать дальше свою деятельность — знал, что этот вопрос может его обидеть».

Новость по теме
Скончался выдающийся журналист-депутат, основатель первой на Урале независимой газеты. Возможно, его отравили

Родные и коллеги отмечают, что у принципиального Шарафиева было немало врагов. «Все вороватые чиновники его боялись, они вздрагивали при упоминании его фамилии, зная, что об их проделках будет напечатано в газете, — говорит один из его коллег. — Каждый номер ждали — что в нем будет?» «Очевидно, что его хотели запугать или убрать с дороги, — уверена сотрудница „Российской газеты“ Анна Мясникова. — Но вы посмотрите, сколько людей пришло попрощаться с ним! Все они будут продолжать его дело».

«Было много угроз, нападений, дважды мы увозили детей из города, — вспоминает супруга погибшего, главный редактор газеты „Вечерний Карпинск“ Татьяна Шарафиева. — Но мы принимали это как должное, понимая, что такой у него характер, что он не отступится. Но не все знают, что за его смелостью, напористостью был добрый и нежный нрав, что он был очень ранимый в душе. Его жизнь оборвалась, как у подстреленной птицы. Я не могу сказать ему „прощай“ — для меня это непредставимо».

Редакция «URA.RU» присоединяется ко всем соболезнованиям в адрес родных и близких Агзама Шарафиева. Судебно-медицинская экспертиза о причинах его смерти пока не готова —родственники очень надеются, что их с ней ознакомят. Конкретных подозрений в причастности кого-либо в покушении на жизнь Шарафиева никто не озвучивают. Однако, по данным «URA.RU», сотрудники следственного комитета уже провели в Артемовском ряд допросов в рамках уголовного дела, возбужденного еще в марте 2017 по факту обнаружения гранаты возле его дома. «URA.RU» будет следить за ходом расследования.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров