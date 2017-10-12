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12 октября 2017
11 октября 2017
17:16  12 октября 2017 1

Главврача магнитогорской больницы задержали за коррупцию

Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
В СКР, куда увезли Артема Черепанова, не говорят о причинах задержанияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске задержан главврач горбольницы №2, депутат горсобрания Артем Черепанов. Он подозревается в коррупции, сообщил источник «URA.RU» в правоохранительных органах второго по величине города Челябинской области.

Пресс-секретарь городского управления МВД Константин Вуевич заявил, что не обладает информацией о задержании Артема Черепанова. В следственном отделе по Орджоникидзевскому району Магнитогорска, куда отвезли депутата, отказались от комментариев. Прокурор района Рустем Акманов отметил, что в надзорное ведомство пока не поступало постановление о возбуждении уголовного дела. Пресс-секретарь следственного комитета России по Челябинской области Владимир Шишков также не владеет информацией об инциденте.

По данным портала «Верстов.Инфо», Артему Черепанову предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. Источник «URA.RU» отмечает, что уже возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Оперативную разработку вели сотрудники управления ФСБ по Челябинской области. По их материалам было возбуждено уголовное дело. Речь идет о взятках в несколько десятков тысяч рублей. Причем, главврач, по данным силовиков, получал деньги от своих же подчиненных «за покровительство по службе».

46-летний Артем Черепанов работал в горбольнице №4 с 1994 по 2002 годы врачом анестезиологом-реаниматологом. Затем был приглашен заместителем директора ГУП «Магнитогорская бальнеогрязелечебница с курортной поликлиникой». В 2010 году назначен главврачом ГУП «Магнитогорская бальнеогрязелечебница с курортной поликлиникой», затем — главврачом МУЗ «Центр медицинской профилактики». С 2012 года он вернулся в бывшую горбольницу №4, а ныне МАУЗ «Городская больница №2», на должность главврача.

Депутатом Артем Черепанов впервые избрался в 1996 году. С 1997 по 2002 год возглавлял городской фонд «Мир без наркотиков». С 2012 года является ответственным секретарем городской антинаркотической комиссии. В горсобрании депутатов нынешнего созыва является зампредом комиссии по социальной политике и связям с общественностью. Член фракции «Единая Россия».

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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