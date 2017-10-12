{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,69
Динамика за 2 недели
Евро 68,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 октября 2017
17:47  12 октября 2017 0

Кашин поздравил себя с уходом Турчака и вспомнил о покушении

Андрей Турчак
Журналист считает, что Турчак заказал на него покушениеФото: commons.wikimedia.org
новость из сюжета:
Перестановки в губернаторском корпусе
все новости сюжета

Журналист Олег Кашин с иронией прокомментировал увольнение губернатора Псковской области Андрея Турчака и его последующий переход на должность главы генсовета «Единой России». Саркастичный пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Олег Владимирович, поздравляем вас с тем, что чувак, который заказал на вас покушение, спустя семь лет после него и спустя два года после разоблачения отправлен в отставку с перспективой повышения», — поздравил себя от третьего лица Кашин. И тут же ответил: «Спасибо большое, это очень радостный день!»

В четверг, 12 октября, президент России Владимир Путин отправил в отставку Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности, как ранее сообщала «Национальная служба новостей», назначен заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.

О причастности Турчака к нападению на журналиста, которое произошло в 2010 году, рассказал сам Кашин. По его версии, исполнителями стали работники холдинга «Ленинец», который принадлежит отцу экс-губернатора. Сам он причастность к этому отрицает.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров