Кашин поздравил себя с уходом Турчака и вспомнил о покушении

Журналист Олег Кашин с иронией прокомментировал увольнение губернатора Псковской области Андрея Турчака и его последующий переход на должность главы генсовета «Единой России». Саркастичный пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
«Олег Владимирович, поздравляем вас с тем, что чувак, который заказал на вас покушение, спустя семь лет после него и спустя два года после разоблачения отправлен в отставку с перспективой повышения», — поздравил себя от третьего лица Кашин. И тут же ответил: «Спасибо большое, это очень радостный день!»
В четверг, 12 октября, президент России Владимир Путин отправил в отставку Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности, как ранее сообщала «Национальная служба новостей», назначен заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.
О причастности Турчака к нападению на журналиста, которое произошло в 2010 году, рассказал сам Кашин. По его версии, исполнителями стали работники холдинга «Ленинец», который принадлежит отцу экс-губернатора. Сам он причастность к этому отрицает.