18:44 12 октября 2017 0

Мэр Златоуста Вячеслав Жилин отчитался перед губернатором Борисом Дубровским Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 12 октября в Златоусте и Миассе. Если в первом городе к местным властям у главы региона вопросов почти не было, то в Миассе все получилось не столь радужно, передает корреспондент «URA.RU».

В Златоусте Борис Дубровский осмотрел строящийся биатлонный стадион имени Светланы Ишмуратовой. Губернатор обратил внимание на прилегающую территорию. Отметил, что благоустройство столь же важно, как и сам стадион, чтобы объект мог принимать соревнования международного уровня. Борис Дубровский также осмотрел новое здание городского архива и модернизированный парк «Молодежный». Парк Дубровскому понравился, а мэр Вячеслав Жилин держался очень уверенно. Правительственный кортеж отправился в сторону Миасса и остановился на новой дороге через Сыростан. Этот участок, пять километров, раньше был грунтовкой, теперь здесь положили асфальт. Дорога уже готова, осталось нанести разметку. Движение по ней пустят 25 октября. Кортеж машин чиновников и журналистов протестировал новую дорогу.

В Миассе Борис Дубровский осмотрел стадион «Труд», здесь наполовину обновили трибуны, уложили искусственный газон. К губернатору обратилась жительница города, ее сын играет в футбольной команде «Торпедо», и пожаловалась, что покрытие неровное, а на стадионе много недоделок. «Исправят!» — заверил ее Дубровский, посмотрев на стоявшего рядом мэра Миасса Геннадия Васькова. Затем правительственный кортеж двинулся в центр города, где проведены работы по благоустройству, в рамках проекта «Городская среда». Здесь чиновников встретил одиночный пикет. Молодая женщина развернула плакат: «Борис Александрович! Прошу помощи в получении земельного участка для многодетной семьи!». Выяснилось, что она уже три года ждет своей очереди. Дубровский пообещал взять ситуацию на контроль. В Миассе более 500 семей в очереди на участки под строительство. Очередь перестала двигаться в конце 2015 года.

1/3 В Златусте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Миасса состоялось совещание по развитию агломерации «Горный Урал». Бодро отчитался глава Златоуста Вячеслав Жилин и выглядел очень выигрышно на фоне мэра Миасса Геннадия Васькова, чье выступление нельзя назвать удачным. Как только он начал зачитывать свой доклад по бумаге, губернатор его сразу прервал. «Это все понятно, а вот какая будет для Миасса экономическая выгода от агломерации?», — спросил Дубровский у Васькова. Оторвавшись от доклада, миасский мэр не смог ответить внятно и откровенно «поплыл». «Ладно, — махнул рукой Дубровский и обратился к залу, — Задавайте вопросы главе, критикуйте!». Но в итоге на все вопросы отвечал губернатор. «Садитесь, — отпустил Дубровский Васькова с миром. — Я уже все за вас сказал. Спасибо!».

1/4 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После совещания планировалась встреча, один на один, губернатора и мэра Миасса. Но Дубровский неожиданно для всех поменял повестку. Он решил встретиться с представителями городского собрания. Встреча проходила в кабинете главы, а сам Васьков и его замы терпеливо ждали в приемной. Разговор с депутатами был очень откровенным. Именно городское собрание поставило мэру «неуд» по итогам работы за 2016 год. После разговора с депутатами Дубровский встретился с Геннадием Васьковым.