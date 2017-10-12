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12 октября 2017
11 октября 2017
10 октября 2017
20:39  12 октября 2017 0

Жена тюменского «дворника-педофила» потребовала видеозаписи из больницы: «Из автозака его уже несли на руках»

Женская колония № 4. Курган, колючая проволока, тюрьма, режимная территория, фку ук4, женская колония
Алика Кучашева отвезли в больницу 28 сентябряФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменский дворник Алик Кучашев, которого суд приговорил к семи с половиной годам лишения свободы за педофилию, находится в тяжелом состоянии в больнице УФСИН. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщила его гражданская супруга Оксана Елишева. По ее словам, Кучашев не может разговаривать, не поднимается с кровати, на его теле есть синяки и раны.

«У него синяк под глазом, рассечена бровь. На руках коросты. Он не встает с больничной кровати, временами не узнает меня, разговаривает невнятно, мычит, не может сфокусировать взгляд, — сообщила Оксана Елишева. — Рассмотрение в суде апелляции по делу назначено на следующую неделю, но в таком состоянии он не сможет принимать участие в заседании. Это просто состояние овоща».

Собеседница агентства напомнила, что Кучашев был госпитализирован в больницу УФСИН 28 сентября, на 59 день голодовки, которую он объявил в знак протеста против несправедливого, на его взгляд, приговора. «Мне сказали, что 25 сентября с ним все было в порядке, он нормально разговаривал. А 28-го его повезли в больницу. Зачем повезли, что там случилось? Сказали, что есть видео, где из автозака в больницу его уже вытаскивали на руках», — сообщила Оксана Елишева.

«У него несколько раз в октябре был адвокат, я приходила к нему 9 октября, после этого был его брат. Все видели синяки на его теле. Во время каждого визита сотрудники УФСИН вели видеосъемку. Сегодня я запросила официально эти записи», — рассказала она. Оксана Елишева сообщила, что намерена выйти завтра на одиночный пикет, чтобы привлечь внимание общественности к ситуации с Кучашевым.

Алик Кучашев работал дворником УК «Русь» на участке в тюменском микрорайоне «Юбилейный», которым руководила Оксана Елишева. В июле 2016 года дворника задержали за совращение двух несовершеннолетних девочек. Защита Кучашева отмечает, что все обвинение было построено только на показаниях одной девочки с умственным расстройством, которые не вызвали никаких сомнений у суда. Оксана Елишева уверена, что признательные показания Кучашев дал под пытками. Суд отправил дворника в колонию на семь с половиной лет.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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