20:17 12 октября 2017 0

Сидоренко может выйти уже к январю Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Дело бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко может быть прекращено по истечению срока давности. Об этом «URA.RU» предупредили информированные источники в силовых структурах. По их информации на заседании 18 октября дело может быть в очередной раз отсрочено, как это уже произошло 26 сентября, когда заседание не состоялось по причине неявки адвоката Виктории Поповой.

«Есть вероятность, что через несколько дней после заседания судья [Вера Попова] уйдет в отпуск и выйдет как раз к тому времени, когда срок давности выйдет», — уточнил собеседник агентства.

Адвокаты, специализирующиеся на уголовном праве, уточняют, что прекращение дела за истечением срока давности хоть и практикуется, но «не является реабилитирующим основанием». «Только в случае согласия самого подсудимого, судья закрывает рассмотрение уголовного дела, срок давности по которому истек. Вместе с тем, в информационном центре по этому поводу будет записано, что дело не раскрыто, человек не оправдан, хоть и не осужден. В дальнейшем это может навредить трудоустройству на высокие должности или государственные посты», — объяснил адвокат Павел Бабиков.

Когда подсудимый и адвокаты уверены, что их подопечного оправдают, поясняет специалист, они могут попросить продолжить судебное разбирательство. Если в ходе продолженного разбирательства человека все же признали виновным, то его уже не посадят опять же «за истечением срока давности». «У него просто уже будет осуждение по уголовной статье, которое дальше можно оспорить в Свердловском областном суде», — уточнил Бабиков, добавив, что в случае возникновения выбора с закрытием дела по сроку давности рекомендовал бы подсудимому соглашаться.

В суде, однако, уточнили, что пока ни о каком прекращении дела речи не идет. «Все идет в соответствии с процессуальными нормами. Заседание по данному делу назначено на 18 октября — на нем будет принято какое-то решение. Уже приглашены все стороны по делу и вызваны свидетели. Вера Дмитриевна на своем рабочем месте, и пока приказа на ее отпуск не было. Что будет на следующей неделе, я с уверенностью сказать не могу», — уточнила помощник судьи Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Ольга Тафф.

Дозвониться до адвокатов Александра Сидоренко — Виктории Поповой — сегодня не удалось, она сбрасывает звонки на сотовый. Бывший свердловский министр транспорта обвиняется в том, что, будучи на госдолжности, незаконно занимался предпринимательской деятельностью, получая доход от коммерческих предприятий, фактически являясь их собственником. Фирмами формально владели родственники чиновника — его брат и теща. По версии следствия, речь идет об ООО «УралДорТехнологии», где Сидоренко принадлежала доля собственности в размере 70%, оформленная на тещу министра, и ООО «УралТрансПетролиум», полностью принадлежащее чиновнику и оформленное на его брата.