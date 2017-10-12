Облако смога зависло в промзоне Челябинска. Чем опасен для горожан формальдегид и фенол

Челябинский Роспотребнадзор выяснил, в как в каких точках города сосредоточены возможные источники загрязнения городского воздуха. Как сообщил «URA.RU» начальник управления Виталий Курятников, локализация выявлена в промышленной зоне, находящейся между Курчатовским и Металлургическими районами.
«Здесь расположено 12 промышленных объектов, а также городская свалка, — пояснил Курятников. — Мы сейчас проверяем предприятия, а областное минэкологии инспектирует свалку». Одним из источников могут быть химические отстойники бывшего лакокрасочного завода. 12 октября специалисты Росприроднадзора выехали с проверкой на Челябинский тракторный завод. По словам Виталия Курятникова, задействованы четыре дополнительные передвижные лаборатории воздуха, прибывшие из Екатеринбурга.
Специалисты минэкологии Челябинской области выявили значительное превышение формальдегида и фенола в воздухе города. По данным Роспотребнадзора, формальдегид относится к веществам второго класса и включен в список канцерогенных (опасных) веществ. Он оказывает пагубное влияние на органы дыхания, зрения, вызывает головные боли, при длительном воздействии пагубно влияет на генетику и кожу человека. Фенол также относится ко второму классу опасности. Он может привезти к поражению центральной нервной системы, почек, печени. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу.
На неприятный запах жалуются жители районов, расположенных в южной части города, далеко от центра. Здесь источниками могут быть предприятия Копейска и Коркино.Основной причиной тяжелого смога в Челябинске остается безветрие — неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Вредные вещества не рассеиваются. Период НМУ продлен до вечера.