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12 октября 2017
11 октября 2017
15:41  12 октября 2017 0

Облако смога зависло в промзоне Челябинска. Чем опасен для горожан формальдегид и фенол

Эпидемии, болезнь, противогаз, биологическая защита, маска медицинская, эпидемия, болезнь, маска медицинская, кашель
Дышать в Челябинске становится труднееФото: depositphotos.com © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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Челябинский Роспотребнадзор выяснил, в как в каких точках города сосредоточены возможные источники загрязнения городского воздуха. Как сообщил «URA.RU» начальник управления Виталий Курятников, локализация выявлена в промышленной зоне, находящейся между Курчатовским и Металлургическими районами.

«Здесь расположено 12 промышленных объектов, а также городская свалка, — пояснил Курятников. — Мы сейчас проверяем предприятия, а областное минэкологии инспектирует свалку». Одним из источников могут быть химические отстойники бывшего лакокрасочного завода. 12 октября специалисты Росприроднадзора выехали с проверкой на Челябинский тракторный завод. По словам Виталия Курятникова, задействованы четыре дополнительные передвижные лаборатории воздуха, прибывшие из Екатеринбурга.

Специалисты минэкологии Челябинской области выявили значительное превышение формальдегида и фенола в воздухе города. По данным Роспотребнадзора, формальдегид относится к веществам второго класса и включен в список канцерогенных (опасных) веществ. Он оказывает пагубное влияние на органы дыхания, зрения, вызывает головные боли, при длительном воздействии пагубно влияет на генетику и кожу человека. Фенол также относится ко второму классу опасности. Он может привезти к поражению центральной нервной системы, почек, печени. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу.

На неприятный запах жалуются жители районов, расположенных в южной части города, далеко от центра. Здесь источниками могут быть предприятия Копейска и Коркино.Основной причиной тяжелого смога в Челябинске остается безветрие — неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Вредные вещества не рассеиваются. Период НМУ продлен до вечера.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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