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12 октября 2017
20:09  12 октября 2017 0

Орешкин стал лицом студенческой олимпиады. ВИДЕО

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, орешкин максим
Максим Орешкин снялся в видео для студенческой олимпиадыФото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин стал лицом первой профессиональной олимпиады студентов «Я — профессионал». Видео, в котором принял участие министр, опубликовано на страницах образовательного проекта в соцсетях в четверг, 12 октября.

Олимпиада, как сообщается на сайте проекта, пройдет по широкому спектру направлений, а принять участие в ней смогут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры. Отборочный тур пройдет уже в октябре, а заключительный — в январе следующего года.

Проект по задумке организаторов должен стать скоростным социальным лифтом для сотен тысяч студентов, а также сократить разрыв между содержанием образовательных программ в университетах и требованиями работодателей. Победители же попадут в национальную базу «Молодые профессионалы», а также получат возможность пройти стажировки в крупнейших российских компаниях, поступить в магистратуру и аспирантуру и получить гранты.

О готовности стать партнером этого масштабного проекта и предоставить площадки для проведения олимпиады уже заявили вузы 30 регионов России. Организаторами мероприятия стали Российский союз промышленников и предпринимателей, организация «Деловая Россия», «Яндекс» и «Просвещение».

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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