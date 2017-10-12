Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин стал лицом первой профессиональной олимпиады студентов «Я — профессионал». Видео, в котором принял участие министр, опубликовано на страницах образовательного проекта в соцсетях в четверг, 12 октября.
Олимпиада, как сообщается на сайте проекта, пройдет по широкому спектру направлений, а принять участие в ней смогут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры. Отборочный тур пройдет уже в октябре, а заключительный — в январе следующего года.
Проект по задумке организаторов должен стать скоростным социальным лифтом для сотен тысяч студентов, а также сократить разрыв между содержанием образовательных программ в университетах и требованиями работодателей. Победители же попадут в национальную базу «Молодые профессионалы», а также получат возможность пройти стажировки в крупнейших российских компаниях, поступить в магистратуру и аспирантуру и получить гранты.
О готовности стать партнером этого масштабного проекта и предоставить площадки для проведения олимпиады уже заявили вузы 30 регионов России. Организаторами мероприятия стали Российский союз промышленников и предпринимателей, организация «Деловая Россия», «Яндекс» и «Просвещение».