Подругу погибшей в Доминикане девушки из Златоуста задержала полиция

21:27 12 октября 2017 0

Подругу погибшей россиянки уже отпустили Фото: РЕН ТВ

Полиция Доминиканской республики задержала украинку Иванну Бойрачук. Именно она была за рулем автомобиля и сняла на камеру гибель россиянки Натальи Бородиной, которая высунулась на ходу из окна машины и ударилась головой о дорожный знак.

После дачи показаний Бойранчук отпустили, отметили источники телеграм-канала Mash. По данным собеседника канала в правоохранительных органах Республики, дело о гибели россиянки расследуется как несчастный случай.

Наталья Бородина последние полтора года девушка жила в Каннах и хорошо зарабатывала. Об этом Nation News рассказал источник, близкий к семье погибшей девушки. В Златоусте у нее остались 11-летний сын, который жил с тетей, сестра и старенькая мама. Отец ребенка заявил, что заберет его к себе.

О трагедии стало известно в четверг, 12 октября. Уроженка Челябинской области высунулась из окна автомобиля и ударилась о дорожный знак. Момент гибели девушки попал на видео.