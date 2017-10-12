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12 октября 2017
21:27  12 октября 2017 0

Подругу погибшей в Доминикане девушки из Златоуста задержала полиция

Подругу погибшей россиянки уже отпустилиФото: РЕН ТВ

Полиция Доминиканской республики задержала украинку Иванну Бойрачук. Именно она была за рулем автомобиля и сняла на камеру гибель россиянки Натальи Бородиной, которая высунулась на ходу из окна машины и ударилась головой о дорожный знак.

После дачи показаний Бойранчук отпустили, отметили источники телеграм-канала Mash. По данным собеседника канала в правоохранительных органах Республики, дело о гибели россиянки расследуется как несчастный случай.

Наталья Бородина последние полтора года девушка жила в Каннах и хорошо зарабатывала. Об этом Nation News рассказал источник, близкий к семье погибшей девушки. В Златоусте у нее остались 11-летний сын, который жил с тетей, сестра и старенькая мама. Отец ребенка заявил, что заберет его к себе.

О трагедии стало известно в четверг, 12 октября. Уроженка Челябинской области высунулась из окна автомобиля и ударилась о дорожный знак. Момент гибели девушки попал на видео.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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