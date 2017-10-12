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12 октября 2017
Главные новости 
13:42  12 октября 2017 0

Дорожный знак снес голову туристке в Доминикане. Голая челябинка развлекалась с украинской подругой. ФОТО, ВИДЕО

Дорожный знак снес голову неосторожно высунувшейся туристкеФото и видео: соцсети, РЕН ТВ

Челябинская туристка, 35-летняя Наталья Бородина, нелепо погибла во время отдыха в Доминиканской республике. Дорожный знак разбил ей голову, когда женщина топлесс высунулась из автомобиля на полном ходу, сообщают местные СМИ.

По последней информации, за рулем сидела гражданка Украины Иванна Бойрачук. Она снимала на видео, как челябинка высовывается из окна автомобиля в одних трусиках. Через мгновение дорожный знак буквально сносит голову челябинке.

Доминиканское агентство NOTICIAS SIN сообщает, что инцидент произошел возле аэропорта Пунта-Кана. Согласно медицинскому заключению, женщина умерла из-за политравмы и открытого перелома черепа.

РЕН ТВ со ссылкой на челябинскую подругу Натальи Бородиной, добавляет, что погибшая не так давно переехала в Москву и занималась эскортом. В Доминикану она полетела с новыми приятельницами. У нее остался ребенок.

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Фото: РЕН ТВ

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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