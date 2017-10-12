Выпускники вузов благодаря указу Путина могут сразу стать советниками

23:20 12 октября 2017 0

Молодые кадры смогут прийти на госслужбу через конкурсы, а путь на высшие должности станет прозрачней Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение президента Владимира Путина смягчить требования к стажу кандидатов, которые претендуют на должности государственной гражданской службы, омолодит класс чиновников, а также ускорит движение профессионалов по карьерной лестнице.

Об этом заявила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. По ее словам, молодые кадры смогут прийти на госслужбу в том числе и через конкурсы. «Человек, только что получивший высшее образование, сможет претендовать на занятие должности специалиста, советника и другие, это позволит привлечь молодых специалистов с горящими глазами», — цитирует Соколову РИА «Новости».

Рассуждая о снижении требований к стажу для занятия высших и главных должностей, она подчеркнула, что это позволит выстроить более понятное планирование карьеры, а также придать современную динамику социальным лифтам. «Это шаг к тому, что называют «система крутящихся дверей», когда люди могут прийти на госслужбу из бизнеса и привнести какое-то свое видение, знание, новые подходы»», — пояснила она.

По словам эксперта, подписанный 12 октября указ, решения по кандидатурам региональных руководителей и запущенный всероссийский кадровый конкурс «Лидеры России» демонстрируют ориентацию властей на внедрение меритократических принципов, когда при приеме и продвижении по службе учитываются не столько формальные требования, сколько качества самого кандидата.

Как писало «URA.RU», до принятия указа кандидатам, которые претендуют на соответствующие должности, необходимо было иметь стаж госслужбы не менее шести лет (или не менее семи лет стаж работы по специальности). Владимир Путин распорядился снизить сроки до четырех лет. Стаж кандидатов на замещение главных должностей госслужбы понижен с четырех до двух лет. Кроме того, отменяются требования к стажу желающим занять руководящие должности на госслужбе.