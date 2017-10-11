Кремль объявил о поиске новых лидеров

22:32 11 октября 2017 2

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о поиске управленческой элиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил в среду, 11 октября, о начале конкурса «Лидеры России». Целью проекта названо выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны. По сути, это ответ на общественный запрос о социальном политическом лифте. Конкурс дает шанс фактически всем россиянам стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва, той самой, выпускники которой в последние недели массово назначаются на должности губернаторов.

11 сентября начал работать сайт проекта «Лидеры России»: через него можно подать заявку на конкурс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конкурс «Лидеры России» пройдёт с октября 2017 года по февраль 2018-го. Заявку через сайт http://лидерыроссии.рф/ можно подать до 6 ноября. С 24 ноября — пройдут региональные полуфиналы в восьми федеральных округах, в феврале состоится финал для 100 лучших участников в Москве. Конкурс будет ежегодным.

Принять участие сможет любой россиянин не старше 50 лет. При этом у кандидата должно быть не менее пяти лет опыта на руководящей должности. Для участников младше 35 лет — не менее двух лет.

Сергей Кириенко призвал всех, кто хочет что-то изменить к лучшему в своей стране просто встать с дивана: «Тогда для вас откроются новые возможности. Подать заявку могут все: управленцы из частного бизнеса, из госкомпаний, из социальной сферы — директор школы или главврач больницы».

При этом Кириенко подчеркнул, что участие в конкурсе — исключительно добровольное дело. Никакой разнарядки по регионам об обязательном количестве участников не будет, рассказал он «URA.RU»: «Нам не нужны люди, которых кто-то подтолкнет участвовать. Они обречены на поражение. Человек, который идет на конкурс только потому, что ему дали команду, проиграет. Один из главных критериев нашего конкурса — это наличие мотивации. Принципиальное условие — ни госслужба, ни госкорпорация или компания не может направить человека, он может только сам зайти на сайт и заполнить анкету».

Кремлевский куратор внутренней политики Сергей Кириенко попросил будущую элиту встать с дивана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Он также рассказывал, что не будет никакого давления на губернаторов иди других чиновников с требованием обязательно брать на работу победителей. По мнению Кириенко, за победителей конкурса без всяких разнарядок будет большая конкуренция среди корпораций, бизнес-кампания, федеральных ведомств.

Победители конкурса смогут пройти обучение в Высшей школе государственного управления (РАНХиГС) по той же программе, что и назначенные недавно врио глав субъектов. На этой неделе РБК опубликовал видео прыжков потенциальных губернаторов и управленцев со скалы в рамках этой программы.

Кириенко подтвердил, что прыжки были частью образовательной программы: «Каньонинг — это отлично для командообразования. Это важно». А начальник управления президента по вопросам государственной службы и кадров Антон Федоров добавил: «Раньше на картошку для этого ездили».

Чиновники отметили, что в новой программе РАНХиГС, по которой пройдут обучение победители конкурса, будут новые образовательные элементы.

Первые 300 финалистов «Лидеров России» получат образовательный грант на миллион рублей: они смогут потратить эти деньги на обучение в любом российском вузе (размер гранта определялся примерной стоимостью MBA). Из числа победителей также будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва.

С главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной можно будет советоваться по смс Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Финалисты получат в наставники высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров. Среди них: президент Сбербанка Герман Греф, председатель ВТБ Андрей Костин, губернаторы Калужской области — Анатолий Артамонов, Калининградской области — Антон Алиханов, Тульской области — Алексей Дюмин; министры — иностранных дел Сергей Лавров, обороны — Сергей Шойгу, финансов — Антон Силуанов; первый вице-премьер Игорь Шувалов, глава администрации президента Антон Вайно, сам Сергей Кириенко, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенниников, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, программист Евгений Касперский, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и другие.

Как рассказал «URA.RU» проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, наставники в течение года проведут 3-4 личные встречи с своими подопечными. Кроме того, предусмотрено дистанционное общение: «Каждый из финалистов сможет указать тех наставников, к которым он хочет попасть, и наставники могут указать свои предпочтения. Те, пары, которые будут совпадать, смогут работать вместе. Кроме личного общения, мы также организуем дистанционное, чтобы всегда была возможность обратись к наставнику за советом даже по смс».

За участниками конкурса будут следить крупнейшие компании России, губернаторы, полпредства, министерства и другие федеральные ведомства: успешные участники смогут найти в их лице своих работодателей. Но это не обязательная цель, главная миссия конкурса «Лидеры России» — сформировать управленческую элиту страны.

По словам Кириенко, конкурс станет «открытым окном в завтрашнюю управленческую элиту дня». «Это вертикальный лифт с открытой государственной поддержкой. Все участники проекта попадают в пул кадрового резерва страны», — заявил чиновник.