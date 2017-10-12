Путин смягчил требования к кандидатам в губернаторы

Президент России Владимир Путин подписал указ, смягчающий требования к стажу кандидатов, которые претендуют на высшие должности федеральной государственной гражданской службы. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
До этого кандидатам, которые претендуют на соответствующие должности, необходимо было иметь стаж госслужбы не менее шести лет (или не менее семи лет стаж работы по специальности). Владимир Путин распорядился снизить сроки до четырех лет. Также изменения затронули требования к стажу кандидатов на замещение главных должностей госслужбы — он понижен с четырех до двух лет. Кроме того, если у такого кандидата есть «красный» диплом специалиста или магистра и он поступает на службу в течение трех лет после окончания вуза, то требуемый стаж госслужбы для него сокращается до одного года, пишет ТАСС.
Одновременно отменяются требования к стажу желающим занять руководящие должности на госслужбе. Ранее этот стаж должен был составлять не менее двух лет.
Как писало «URA.RU» ранее, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко 11 октября объявил о начале конкурса «Лидеры России», в котором может принять участие любой желающий стать федеральным чиновником.