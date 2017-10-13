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Главные новости Пермского края
08:08  13 октября 2017 0

В Пермском крае повышают налоги для бизнеса и владельцев жилья

Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, налоговая
Скоро пермякам придется платить налоги по новым правиламФото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермское Заксобрание готовится одобрить переход региона на начисление налогов на недвижимость по кадастровой стоимости. Платить больше придется уже со следующего года.

Накануне рабочая группа Заксобрания рассмотрела законопроект Совета муниципальных образований о введении налогообложения коммерческой недвижимости по кадастровой, а не инвентаризационной стоимости, которая ниже. Ожидалось, что новый налог составит 2%. Но депутаты в итоге предложили более мягкий вариант: с 1,5% в следующем году до 1,8% в 2020 году. Облагать налогом будут объекты площадью от тысячи квадратных метров в городах, а в других муниципалитетах — от 300 квадратных метров.

Отдельная норма касается застройщиков — они в течение года после сдачи дома в эксплуатацию освобождаются от уплаты налога с квартир, которые планируют продать. Сохраняется также действующая льгота для потребительских кооперативов в сфере жилищного строительства и в отношении объектов жилищного фонда пайщиков. Представители малого бизнеса смогут получить налоговый вычет за 50 квадратных метров.

Совещание ОНФ. Чибисов. Пермь, григоренко александр
Александр Григоренко отмечает, что владельцам торговых центров повезло меньше всего
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Изменения налогообложения коммерческой недвижимости были приняты на федеральном уровне еще в 2015 году, но в Пермском крае законодательство решили актуализировать только сейчас. В сентябре законопроект был принят в первом чтении и одобрен губернатором Максимом Решетниковым.

«Больше всего от нового налога пострадают владельцы крупных торговых площадей. Именно на то, чтобы их „пощипать“, и был направлен этот закон. И потому свои задачи переход на кадастровый метод оценки выполнит», — прокомментировал в Telegram итоги заседания рабочей группы депутат от ЛДПР Александр Григоренко.

Обновленный налог вступит в силу с 1 января, если на октябрьском заседании законопроект одобрит большинство депутатов Заксобрания.

Второй законопроект предполагает, что владельцы жилья также будут платить налоги по кадастровой стоимости (сначала с понижающими коэффициентами, а с 2023 года — полную сумму налога). Ожидается, что мера увеличит бюджеты муниципалитетов почти на полмиллиарда рублей в год. Этот проект закона также будет рассмотрен на заседании в октябре.

Виктор Дорофеев
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