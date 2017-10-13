В Пермском крае повышают налоги для бизнеса и владельцев жилья

08:08 13 октября 2017 0

Скоро пермякам придется платить налоги по новым правилам Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермское Заксобрание готовится одобрить переход региона на начисление налогов на недвижимость по кадастровой стоимости. Платить больше придется уже со следующего года.

Накануне рабочая группа Заксобрания рассмотрела законопроект Совета муниципальных образований о введении налогообложения коммерческой недвижимости по кадастровой, а не инвентаризационной стоимости, которая ниже. Ожидалось, что новый налог составит 2%. Но депутаты в итоге предложили более мягкий вариант: с 1,5% в следующем году до 1,8% в 2020 году. Облагать налогом будут объекты площадью от тысячи квадратных метров в городах, а в других муниципалитетах — от 300 квадратных метров.

Отдельная норма касается застройщиков — они в течение года после сдачи дома в эксплуатацию освобождаются от уплаты налога с квартир, которые планируют продать. Сохраняется также действующая льгота для потребительских кооперативов в сфере жилищного строительства и в отношении объектов жилищного фонда пайщиков. Представители малого бизнеса смогут получить налоговый вычет за 50 квадратных метров.

Александр Григоренко отмечает, что владельцам торговых центров повезло меньше всего Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Изменения налогообложения коммерческой недвижимости были приняты на федеральном уровне еще в 2015 году, но в Пермском крае законодательство решили актуализировать только сейчас. В сентябре законопроект был принят в первом чтении и одобрен губернатором Максимом Решетниковым.

«Больше всего от нового налога пострадают владельцы крупных торговых площадей. Именно на то, чтобы их „пощипать“, и был направлен этот закон. И потому свои задачи переход на кадастровый метод оценки выполнит», — прокомментировал в Telegram итоги заседания рабочей группы депутат от ЛДПР Александр Григоренко.

Обновленный налог вступит в силу с 1 января, если на октябрьском заседании законопроект одобрит большинство депутатов Заксобрания.

Второй законопроект предполагает, что владельцы жилья также будут платить налоги по кадастровой стоимости (сначала с понижающими коэффициентами, а с 2023 года — полную сумму налога). Ожидается, что мера увеличит бюджеты муниципалитетов почти на полмиллиарда рублей в год. Этот проект закона также будет рассмотрен на заседании в октябре.