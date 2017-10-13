Сирия на 92% освобождена от боевиков

Территория Сирии на 92% освобождена от боевиков радикальных организаций. Об этом сообщило Минобороны России.
За последнюю неделю самолеты ВКС РФ совершили более 517 боевых вылетов, сообщает «Федеральное агентство новостей». В ходе операций было ликвидировано более 1200 объектов террористов из ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России).
Накануне в Сирии была уничтожена гражданка Великобритании Салли Джонс по прозвищу «Белая вдова». Она воевала на стороне ИГ и погибла вместе со своим 12-летним сыном, пытаясь сбежать из Ракки, пишет «Национальная служба новостей».