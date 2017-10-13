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13 октября 2017
12 октября 2017
07:14  13 октября 2017 0

Сирия на 92% освобождена от боевиков

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, су-24м, Сирия, хмеймим
Российские ВКС за последнюю неделю ликвидировали более 1200 объектов ИГФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Территория Сирии на 92% освобождена от боевиков радикальных организаций. Об этом сообщило Минобороны России.

За последнюю неделю самолеты ВКС РФ совершили более 517 боевых вылетов, сообщает «Федеральное агентство новостей». В ходе операций было ликвидировано более 1200 объектов террористов из ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России).

Накануне в Сирии была уничтожена гражданка Великобритании Салли Джонс по прозвищу «Белая вдова». Она воевала на стороне ИГ и погибла вместе со своим 12-летним сыном, пытаясь сбежать из Ракки, пишет «Национальная служба новостей».

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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