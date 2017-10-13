{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,69
Динамика за 2 недели
Евро 68,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
12 октября 2017
09:18  13 октября 2017 0

МВД заставит положительных киногероев соблюдать Правила дорожного движения

Клипарт. Кино, кинематограф
Рекомендации обязательно соблюдать ПДД касаются только положительных киногероевФото: Depositphotos.com © URA.RU

Положительные киногерои не должны игнорировать ремни безопасности, превышать скорость, переходить дорогу на красный свет или каким-либо иным способом нарушать Правила дорожного движения. Такие рекомендации для авторов фильмов и сериалов разрабатывает МВД по поручению правительства России, сообщает «Коммерсантъ».

Готовые рекомендации через Минкульт и Союз кинематографистов будут направлены кинопроизводителям. По словам заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина, это «не поручение к обязательному исполнению»: «Мы хотели бы, чтобы все участники движения соблюдали правила, но понимаем, что есть художественный замысел». В частности, если речь идет о погоне, то понятно, что в этой ситуации правила соблюдаться не могут, отметил он.

Примечательно, что рекомендации обязательно соблюдать ПДД касаются только положительных киногероев.

Сами представители киноиндустрии скептически восприняли планы МВД. Как отметил в беседе с «Коммерсантом» кинорежиссер Мурад Алиев (сериалы «Турецкий транзит», «Неподсудные», «Офицеры»), не исключено, что власти будут принуждать кинокомпании к выполнению рекомендаций.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров