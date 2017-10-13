09:18 13 октября 2017 0

Рекомендации обязательно соблюдать ПДД касаются только положительных киногероев Фото: Depositphotos.com © URA.RU

Положительные киногерои не должны игнорировать ремни безопасности, превышать скорость, переходить дорогу на красный свет или каким-либо иным способом нарушать Правила дорожного движения. Такие рекомендации для авторов фильмов и сериалов разрабатывает МВД по поручению правительства России, сообщает «Коммерсантъ».

Готовые рекомендации через Минкульт и Союз кинематографистов будут направлены кинопроизводителям. По словам заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина, это «не поручение к обязательному исполнению»: «Мы хотели бы, чтобы все участники движения соблюдали правила, но понимаем, что есть художественный замысел». В частности, если речь идет о погоне, то понятно, что в этой ситуации правила соблюдаться не могут, отметил он.

Примечательно, что рекомендации обязательно соблюдать ПДД касаются только положительных киногероев.

Сами представители киноиндустрии скептически восприняли планы МВД. Как отметил в беседе с «Коммерсантом» кинорежиссер Мурад Алиев (сериалы «Турецкий транзит», «Неподсудные», «Офицеры»), не исключено, что власти будут принуждать кинокомпании к выполнению рекомендаций.