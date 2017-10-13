Экс-продюсер «Матильды» опубликовал новый компромат на Учителя. ВИДЕО

10:11 13 октября 2017 0

Режиссера продолжают обвинять в краже бюджетных денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-продюсер фильма «Матильда» Владислав Москалев опубликовал новый выпуск разоблачений, в которых он доказывает причастность режиссера Алексея Учителя к кражам из бюджета картины. Москалев отметил интерес россиян к его расследованию и анонсировал еще одну серию «Другой Матильды».

«Совсем недавно я выступил с видеообращением „Другая Матильда“, которое собрало на сегодняшний день в сумме во всех социальных сетях уже более полумиллиона просмотров», — пишет продюсер в своем Facebook и добавляет, что новая серия расследования называется «ОПГ Матильда».

Москалев отмечает, что в этой серии будет сказано о членах преступной группы, которая вернула режиссера в проект после того, как он был уволен из-за подозрения в краже денег. Также автор «Другой Матильды» обвиняет Учителя в том, что изначально фильм должен был рассказывать о великой балерине, а не собирать компромат на последнего русского царя.

«Вы узнаете о том, кого именно из вовлеченных в проект высокопоставленных лиц обманул режиссер Учитель для достижения двух своих главных целей: украсть как можно больше денег из бюджета „Матильды“ и снять на деньги, выделенные на фильм о жизни великой русской балерины, совершенно другой фильм, который порочит имя царя Николая Второго и членов его семьи», — анонсирует Москалев видеоролик.

Ранее Москалев призывал не дать Учителю вывезти награбленные деньги в Израиль. Всероссийская премьера скандального фильма пройдет 26 октября.