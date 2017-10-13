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Главные новости Челябинской области
09:58  13 октября 2017 0

ФСБ обнародовало кадры задержания магнитогорского главврача за взятку. ВИДЕО

Артем Черепанов задержан со 100 тыс. рублей; предположительно это был "откат" от подчиненного за премиюФото и видео: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Главврач магнитогорской горбольницы №2 и депутат горсобрания Артем Черепанов подозревается в получении денег от подчиненных за покровительство по службе. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области Станислав Негинский.

Контрразведчики опубликовали видео с задержанием подозреваемого. На нем главврач в повседневной одежде отвечает на вопросы сотрудников ФСБ и рассказывает, что у него с собой есть 100 тысяч рублей. «Это личные денежные средства», — заверил Артем Черепанов. Депутата обыскали. У него оказалось с собой 20 пятитысячных купюр. Их разложили на столе, пересчитали и переписали номера. После этого Артема Черепанова увезли на допрос в магнитогорский отдел УФСБ.

Подробностей дела контрразведчики не раскрывают. Однако «URA.RU» удалось выяснить, что, по версии силовиков, Артем Черепанов брал с подчиненных «откаты» за выписанные премии. 12 октября один из заместителей передавал ему деньги в служебном гараже. Там главврача задержали с поличным, после чего повели в кабинет на допрос.

46-летний Артем Черепанов работал в горбольнице №4 с 1994 по 2002 годы врачом анестезиологом-реаниматологом. Затем стал замдиректора ГУП «Магнитогорская бальнеогрязелечебница с курортной поликлиникой». В 2010 году назначен главврачом ГУП «Магнитогорская бальнеогрязелечебница с курортной поликлиникой», затем — главврачом МУЗ «Центр медицинской профилактики». С 2012 года он вернулся в бывшую горбольницу №4, а ныне МАУЗ «Городская больница №2», на должность главврача.

Депутатом Артем Черепанов впервые избрался в 1996 году. С 1997 по 2002 год возглавлял городской фонд «Мир без наркотиков». С 2012 года стал ответсеком городской антинаркотической комиссии. В горсобрании депутатов является зампредом комиссии по социальной политике и связям с общественностью. Член фракции «Единая Россия».

Сергей Леонов
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