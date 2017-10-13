В Екатеринбурге произошел очередной инцидент с так называемыми «черными» похоронщиками. По словам пострадавших, сотрудничество с недобросовестной ритуальной фирмой им навязали не без помощи полиции. «В Екатеринбурге умер мой брат, я не смогла оперативно приехать, живу в другом городе, поэтому на место поздним вечером прибежала наша родственница Наталья Шулепова. Сотрудник органов сразу подвел к ней некоего Александра из фирмы „Харон“ и сказал, что он займется похоронами, — рассказывает Галина Кулакова. — От родственницы потребовали заключить договор с „Хароном“, даже привели ее в отдел полиции, чтобы она там подписала бумаги. Только после этого вывезли тело».
Перед заключением договора Наталье показали прайс на услуги и похоронные принадлежности с общей сумой в 28 тысяч 100 рублей. Когда на следующий день она поехала, чтобы заплатить, оказалось, что похороны организует совсем другая компания — «Ритуал Хелп» — и совсем по другим ценам. Вместо 28 тысяч потребовали 52 тысячи рублей. Кроме банального завышения стоимости услуг, речь идет о мошенничестве — один из сотрудников «Ритуал Хелпа», представившись работником муниципального кладбища, незаконно взял с женщины дополнительно пять тысяч рублей на некое «благоустройство» погоста.
«То есть мне предъявили уже 58 тысяч рублей. В договоре указано: вызов агента на дом — 2,5 тысячи рублей. Кто их вызывал? Беспредел полный, — говорит Галина Кулакова. — Предоставляют сначала один договор, а когда уже хоронить человека надо и деваться некуда — подсовывают другие бумаги и другую фирму. Я дойду до прокурора и до суда. Пусть возвращают незаконно присвоенные деньги».
Стоит отметить, что на сайте «Харона» написано, что компания создана при поддержке правительства Свердловской области для помощи малоимущим слоям населения. Таким образом «Харон» заманивает клиентов невысокими ценами, а дальше в дело вступает его партнер по бизнесу «Ритуал Хелп», директор которого — Сергей Дивичук — ранее работал в отделении полиции №14. Именно туда привели для подписания договора Наталью Шулепову.
Жители Екатеринбурга уже не раз жаловались на то, что представители «Ритуал Хелп» (офис на Белореченской, 10) незаконно получают информацию об умерших от полицейских и медиков, а потом, пользуясь поддельными удостоверениями сотрудников муниципальной похоронной службы, обещают родственникам бесплатно перевезти тело в морг. Далее они заключают договор и забирают паспорт усопшего. А на следующий день требуют за свои услуги огромные суммы (от 70 до 150 тысяч рублей, в то время как средняя цена похорон по рынку равна 30 тысячам руб.). Если клиенты не соглашаются, им отказываются возвращать паспорт покойного. В отдельных случаях сотрудники «Ритуал Хелп» опускаются до воровства денег из квартир пенсионеров. Пострадавшие подавали заявления в полицию, однако это ни к чему не привело.
Сергей Дивичук отказался комментировать связь «Ритуал Хелп» с «Хароном» по телефону. По его версии, обвинения в его адрес появились после того, как на рассмотрение вернули дело «дондиков». «Это волна опять пошла, потому что вернули на рассмотрение уголовное дело „дондиков“. Вчера только вернули, сегодня уже появились заявители на меня», — пояснил он в общении с «URA.RU».
Возглавляемая Дивичуком компания часто попадает в криминальные новости, поскольку входит в так называемую группу «Дондиков», известную полулегальной работой на похоронном рынке и незаконными методами борьбы с конкурентами. В настоящее время над членами банды «дондиков» идет суд. По делу проходят Максим Чайка, Денис Синяк, Александр Шишкин, Сергей Кадочников, Егор Аммосов, Виталий Объещиков и находящийся в розыске Денис Емельянов. Они обвиняются в повреждении чужого имущества, разбое, причинении вреда здоровью.
По непонятной причине, фигурантом дела до сих пор не стал один из лидеров «дондиков» Николай Ермаков. Вероятно, для того, чтобы получить некий иммунитет, он предпринимает попытки реализовать политическую карьеру — этой осенью баллотировался от КПРФ в депутаты думы Нижнесергинского района, правда, неудачно.