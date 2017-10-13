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13 октября 2017
12 октября 2017
11 октября 2017
11:57  13 октября 2017 0

Югорский школьник спас сестер от пожара

Маленький герой Ильнур с мамой и сестрамиФОТО:mchsmedia.ru

12-летний югорчанин спас двух несовершеннолетних сестер при пожаре. Дети оказались заперты в квартире, где из-за короткого замыкания загорелся подвесной потолок. Правильные действия школьника помогли детям пережить возгорание и спастись от угарного дыма. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре.

«Дома находились две девочки 7 и 14 лет и 12-летний мальчик. Дверь квартиры была закрыта. Отец семейства пошел встречать жену с работы. Загорание заметил мальчик Ильнур. Он разбудил сестер. В комнате было много дыма. Подросток отвел девочек в ванную, намочил полотенца и дал им, сам побежал открывать окно. Тем временем домой вернулись отец с матерью. Они вывели детей на улицу. Женщину с детьми увезли в больницу», — говорится в сообщении информационного портала «МЧС медиа»

В пресс-службе ведомства добавили, что необходимые знания школьник получил в школе на уроках ОБЖ, а также при общении с пожарными, которые приходили на школьные занятия. В данный момент школьники идут на поправку, а младшую сестру уже выписали из больницы.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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