Россиянин нашёл живую мышь в батоне. ВИДЕО

12:00 13 октября 2017 0

Как мышка попала в хлеб, неизвестно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Волгограда купил хлеб в магазине, а придя домой, заметил подозрительное движение в полиэтиленовой упаковке. Сначала показалась мордочка грызуна, вскоре мышка целиком вылезла из батона и начала метаться в поисках выхода.

Информацию о происшествии опубликовал паблик «Жесть Волгограда» «ВКонтакте». «Комсомольская правда» уточняет, что нарезной батон с грызуном внутри купила семья из города Дубовки Волгоградской области. Хозяин семейства хотел скормить несчастную мышку своему коту, но она успела убежать.

Ранее жители Нижневартовска обнаружили в банке рыбных консервов «Печень трески» червя. Подписчики были шокированы, но сошлись во мнении, что магазин, в котором купили бракованный товар, невиновен.