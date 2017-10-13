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Главные новости Челябинской области
13:53  13 октября 2017 2

Таджикская семья, ожидая депортации из России, увеличилась с четырех до десяти человек. ФОТО

Большому семейству придется вернуться на родинуФото: пресс-служба УФССП по Челябинской области

В Челябинске в специализированное учреждение для административно задержанных иностранных граждан помещена семья из Таджикистана. Еще в 2013 году суд постановил депортировать из России за нарушение миграционного законодательства Малахат Ч. и ее троих детей. Ожидание депортации затянулось, и женщина исчезла. Вместе с детьми она была объявлена в розыск, и спустя четыре года семью случайно обнаружили на полигоне для бытовых отходов под городом Еманжелинском Челябинской области. Только теперь в ней было уже не четыре человека, а десять.

«Оказалось, что в первоначальный список на выдворение не попали трое старших детей Малахат. К тому же за это время мама и ее старшая дочь родили в общей сложности трех детей: одного — Малахат и двух — ее дочь Бибисоро. Для выявления всех членов семьи — двух мам и детей, 2001, 2003, 2007, 2009, 2012, 2014, 2015 и 2016 годов рождения, судебным приставам по исполнительному розыску пришлось „прошерстить“ все палатки обитателей свалки», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Семью мигрантов привезли в Челябинск, где судом было принято решение депортировать всех десятерых. Чтобы, находясь на свободе в России, семья еще больше не увеличилась, всех поместили в специальное закрытое учреждение.

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Увеличившееся семейство на всякий случай изолировали Фото: пресс-служба УФССП по Челябинской области

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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