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Главные новости Курганской области
15:41  13 октября 2017 1

Курганские родители боятся водить малышей в детсад из-за трещины в стене

Аварийный дом улица Конституции 32 Курган, трещина в стене
Одна из групп детского сада ждет ремонта уже два годаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Родители малышей, посещающих детский сад № 92 «Золотой ключик» в Кургане, заметили, что в одной из групп на подоконнике установлены строительные леса. Встревоженные мамы и папы боятся за жизнь детей и не могут, по их словам, достучаться до администрации дошкольного учреждения.

«Детей перевели в эту группу в середине сентября. Конструкцию родители увидели недавно, для чего она предназначена, ответить внятно сотрудники детского сада не могут», — прокомментировала «URA.RU» знакомая одной из матерей Оксана Гонцова. «Леса установлены прямо на подоконник. Дети спят в этой комнате. Уже два года. И никто ничего не делает», — поделился другой родитель на условиях анонимности.

В «Золотом ключике» «URA.RU» рассказали, что причина установки конструкции — трещина в стене. Как пояснила врио заведующей Ольга Леонова, комиссия из специалистов департаментов образования и строительства решила, что трещина не представляет опасности, и рекомендовала установить деревянные подпорки. «Пообещали взять детский сад на заметку. Сейчас важнее сделать тамбур в ясельной группе — там идут ремонтные работы. Когда поступит новое финансирование, в планах провести укрепление стены в группе», — отметила она. Ольга Леонова добавила, что трещине — два года, ее состояние находится на контроле у специалистов.

Раннее «URA.RU» сообщало, что в курганской школе карниз едва не рухнул на головы детям.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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