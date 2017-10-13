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Главные новости Курганской области
15:10  13 октября 2017 0

«Невезучую» улицу в Кургане раскопали сразу после укладки асфальта. ФОТО

Рейд ОНФ по дорогам Кургана, онф, я плачу налоги - где дороги, улица химмашевская
Улица Химмашевская вошла в список самых "убитых" дорог в Кургане по версии ОНФФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане из-за коммунальной аварии проезжую часть улицы Химмашевской перекопали сразу после окончания ремонта, которого горожане ждали два года.

Фото очевидцев в соцсетях мгновенно обросли гневными комментариями. «Тот момент, когда хочется смеяться и плакать одновременно», — пишет Анна Тишкова. «Это называется „вредительство“, и раньше за такое руководство бы босиком в лес пошло, лес валить, с полной конфискацией имущества», — возмущаются другие.

Раскопки идут второй день
Фото Алексея Зоткина из сообщества «Типичный Курган» соцсети « ВКонтакте»

Как пояснил «URA.RU» руководитель пресс-службы курганской мэрии Елена Бессонова, коммуникации принадлежат ООО «Молоко Зауралья», из-за аварии два принадлежащих ему здания по соседству остались без тепла. Восстанавливать дорожное покрытие после окончания ремонтных работ будет именно это предприятие.

Ремонт улицы Химмашевской выполняло МУП «Специализированное дорожное предприятие» (контракт на 27,5 млн рублей должен был выполнен до 25 октября 2017 года). В 2016 году недобросовестный подрядчик снял верхний слой асфальта, однако ремонт так и не был завершен.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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