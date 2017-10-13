В Кургане из-за коммунальной аварии проезжую часть улицы Химмашевской перекопали сразу после окончания ремонта, которого горожане ждали два года.
Фото очевидцев в соцсетях мгновенно обросли гневными комментариями. «Тот момент, когда хочется смеяться и плакать одновременно», — пишет Анна Тишкова. «Это называется „вредительство“, и раньше за такое руководство бы босиком в лес пошло, лес валить, с полной конфискацией имущества», — возмущаются другие.
Как пояснил «URA.RU» руководитель пресс-службы курганской мэрии Елена Бессонова, коммуникации принадлежат ООО «Молоко Зауралья», из-за аварии два принадлежащих ему здания по соседству остались без тепла. Восстанавливать дорожное покрытие после окончания ремонтных работ будет именно это предприятие.
Ремонт улицы Химмашевской выполняло МУП «Специализированное дорожное предприятие» (контракт на 27,5 млн рублей должен был выполнен до 25 октября 2017 года). В 2016 году недобросовестный подрядчик снял верхний слой асфальта, однако ремонт так и не был завершен.