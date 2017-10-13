16:37 13 октября 2017 0

Номинантом престижной премии стал Алексей Андреев - известный благотворитель, депутат, бизнесмен Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Директор компании «Автобан» Алексей Андреев выдвинут на государственную премию «Добрые люди России». На соискание престижной награды депутата думы ХМАО выдвинул благотворительный фонд «МЫ ВМЕСТЕ», занимающий молодежь полезными делами, помогающий талантливым землякам, комплексно заботящийся о городах Югры. В заявке говорится, что Андреев номинирован за многолетние заслуги в области благотворительности и правовой защиты.

Сейчас на сайте госпремии открыто народное голосование. В общественной приемной депутата подсказывают, как можно поддержать Андреева. «Каждый голос в народном голосовании — это „Спасибо!“ в адрес Алексея Владимировича от тех, кто действительно видит его добрые дела. Поддержите нас! Для того, чтобы отдать свой голос, необходимо пройти по ссылке и выбрать список номинантов „по алфавиту“. В самом начале списка вы найдете Алексея Андреева», — объясняют механизм голосования в соцсетях.

Фонд «МЫ ВМЕСТЕ» создан в октябре 2011 года, за это время были реализованы десятки проектов в социальной и экономической сферах жизни маленьких городов Югры. На развитие городов и поселков фонд направил более 97 млн рублей, оборудовал 25 игровых площадок и 14 турниковых комплексов, помог 682 семьям в рамках программы «Благополучие» на сумму более 10 млн рублей. Фонд оказывает поддержку спортсменам и талантливым детям, результатом стали многочисленные победы и призовые места на соревнованиях и мероприятиях разного уровня, от регионального до международного. Одно из направлений работы фонда «МЫ ВМЕСТЕ» — помощь социально-незащищенным категориям граждан. В 2013 году была специально разработана программа адресной поддержки пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Одним из первых мероприятий в рамках данной программы стала акция «Милосердие», проведенная фондом «МЫ ВМЕСТЕ» совместно с администрацией Мегиона.

Семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, фонд «МЫ ВМЕСТЕ» оказывает поддержку в натуральной форме. Фонд совместно с предпринимателями регулярно организует сбор вещей в пользу малообеспеченных семей (к примеру, уже стала ежегодной акция «Собери ребенка в школу»).

Алексей Андреев, в отличие от многих благотворителей, не просто осуществляет финансирование мероприятий — вся деятельность Фонда выстроена таким образом, чтобы побудить горожан взять ответственность за свою собственную жизнь и жизнь своих близких, иметь желание и стремление вместе с фондом улучшать жизнь города. Яркий пример — осуществление грантовой поддержки социально значимых программ и проектов. По итогам 2014 года фонд «МЫ ВМЕСТЕ» вошел в рейтинг лучших социальных проектов России одноименной национальной программы.

Программа фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ» «Благополучие» была включена в число проектов, которые представляли Югру как лучшие социальные практики на ежегодном Социальном форуме России, прошедшем в конце 2014 года в Москве.

В представлении Андреева на премию «Добрые люди России» говорится, что его вклад в повышение качества жизни граждан и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на протяжении многих лет получает общественное признание. За пять лет более 500 благодарностей получены от жителей и организаций ХМАО — Югры. Алексей Андреев отмечен премией «Признание» в номинации «Человек — золотое сердце», учрежденной губернатором Югры.