В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге посетителям запретили фотографироваться. На входе в парк появилась табличка с соответствующим запретом.
О неожиданных ограничениях жители Екатеринбурга рассказали в соцсетях. В группе «Интересный Екатеринбург» привели фотографию таблички, на которой есть пункт: «На объекте запрещается вход с фото, видео и звукозаписывающей аппаратурой». Дальше посетителей предупреждают, что фото- и видеосъемку можно вести только с письменного разрешения руководства парка и под наблюдением охраны.
В комментариях к посту уже более 20 шуток, пользователи сравнивают парк отдыха с «зоной» и удивляются управленческим способностям руководства ЦПКиО.
«Я буду самым злостным нарушителем», — написал Алексей. «Зачем туда идти тогда, если нельзя фотографировать?» — спросила Ирина. «Видимо, решили сами себя потопить», — отметил Максим.
В администрации парка «URA.RU» подтвердили наличие таблички, но заявили, что не знают, зачем ее повесили: «Люди в парке спокойно фотографируются, делают селфи. Никто им не мешает».