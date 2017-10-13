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13 октября 2017
12 октября 2017
18:18  13 октября 2017 1

В главном парке Екатеринбурга запретили делать селфи. «Я буду самым злостным нарушителем»

Матч Россия-Алжир, трансляция в ЦПКиО. Екатеринбург, парк маяковского, ЦПКиО
В администрации парка не знают, зачем ввели запрет на фотоФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге посетителям запретили фотографироваться. На входе в парк появилась табличка с соответствующим запретом.

О неожиданных ограничениях жители Екатеринбурга рассказали в соцсетях. В группе «Интересный Екатеринбург» привели фотографию таблички, на которой есть пункт: «На объекте запрещается вход с фото, видео и звукозаписывающей аппаратурой». Дальше посетителей предупреждают, что фото- и видеосъемку можно вести только с письменного разрешения руководства парка и под наблюдением охраны.

В комментариях к посту уже более 20 шуток, пользователи сравнивают парк отдыха с «зоной» и удивляются управленческим способностям руководства ЦПКиО.

«Я буду самым злостным нарушителем», — написал Алексей. «Зачем туда идти тогда, если нельзя фотографировать?» — спросила Ирина. «Видимо, решили сами себя потопить», — отметил Максим.

В администрации парка «URA.RU» подтвердили наличие таблички, но заявили, что не знают, зачем ее повесили: «Люди в парке спокойно фотографируются, делают селфи. Никто им не мешает».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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