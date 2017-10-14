Пилот уснул за рулем во время гонок на выносливость. ВИДЕО

Пилот Toyota из Швейцарии Себастьян Буэми уснул прямо в болиде во время гонок на выносливость. Чемпионат проходит в Японии, и официальный Twitter состязаний прокомментировал, что, видимо, так спортсмен справляется с синдромом смены часовых поясов.
«Как справляться с джетлагом в стиле Себастьяна», — написали организаторы гонок. РИА «Новости» отмечает, что Буэми уснул, когда машина находилась в боксе. Оттуда пилот должен был отправиться на тренировочный заезд.
На видеозаписи слышно, как швейцарская команда пытается связаться с гонщиком по рации, но не может его разбудить. Ситуацию разрешил другой гонщик, стукнув рукой по корпусу болида.