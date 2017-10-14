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14 октября 2017
16:03  14 октября 2017 0

Ксения Собчак пообщалась с Путиным наедине

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Теледива снимает фильм об отцеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак провела встречу с президентом Владимиром Путиным, взяв у президента интервью.

Поводом для общения стало грядущее 80-летие первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, из команды которого вышел нынешний глава государства. Мать телеведущей, член Совета Федерации Людмила Нарусова рассказала, что Собчак снимает документальный фильм об отце, пишет Русская служба ВВС.

По данным издания, после официального интервью, Ксения Собчак и Владимир Путин некоторое время пообщались наедине. В Кремле отказались комментировать эту информацию.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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