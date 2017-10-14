Ксения Собчак пообщалась с Путиным наедине

Телеведущая Ксения Собчак провела встречу с президентом Владимиром Путиным, взяв у президента интервью.
Поводом для общения стало грядущее 80-летие первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, из команды которого вышел нынешний глава государства. Мать телеведущей, член Совета Федерации Людмила Нарусова рассказала, что Собчак снимает документальный фильм об отце, пишет Русская служба ВВС.
По данным издания, после официального интервью, Ксения Собчак и Владимир Путин некоторое время пообщались наедине. В Кремле отказались комментировать эту информацию.