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14 октября 2017
21:44  14 октября 2017 0

У СКР нет претензий к обвиняемому в убийстве Вороненкова

Вороненков Денис, вороненков денис
Заказчик убийства Вороненкова до сих пор не установленФото: Личная страница Вороненкова Дениса в Facebook
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Скандал с депутатом Вороненковым
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Следственный комитет России не имеет претензий к бывшему гражданскому мужу оперной певицы Марии Максаковой Владимиру Тюрину, которого на Украине назвали заказчиком убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Тюрин сам пришел в СК для дачи показаний после появления сообщений о его причастности к убийству Вороненкова. Бывший гражданский супруг оперной дивы заявил, что не испытывал личной неприязни к убитому и даже не был с ним знаком, а их деловые интересы ни разу не пересекались.

Также Тюрин сказал, что не знает, за что могли убить последнего супруга Максаковой, пишет «Новая газета».

Сама вдова Вороненкова заявила, что не верит в версию Генпрокуратуры Украины о вине Тюрина, сообщило ранее агентство Nation news.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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