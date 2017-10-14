Следственный комитет России не имеет претензий к бывшему гражданскому мужу оперной певицы Марии Максаковой Владимиру Тюрину, которого на Украине назвали заказчиком убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Тюрин сам пришел в СК для дачи показаний после появления сообщений о его причастности к убийству Вороненкова. Бывший гражданский супруг оперной дивы заявил, что не испытывал личной неприязни к убитому и даже не был с ним знаком, а их деловые интересы ни разу не пересекались.
Также Тюрин сказал, что не знает, за что могли убить последнего супруга Максаковой, пишет «Новая газета».
Сама вдова Вороненкова заявила, что не верит в версию Генпрокуратуры Украины о вине Тюрина, сообщило ранее агентство Nation news.