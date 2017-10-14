Трамп решил конфисковать деньги российских олигархов

В начале февраля 2018 года президент США Дональд Трамп может начать масштабную кампанию по конфискации зарубежных активов российских олигархов. Речь может идти о сумме от одного до двух триллионов долларов. Такое мнение высказал проектный аналитик Юрий Крупнов.
Дату эксперт назвал, исходя из того, что в начале августа 2017 года Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Он предусматривает, что госсекретарь, Минфин и глава Службы национальной разведки США должны в течение 180 дней представить Конгрессу отчет о крупнейших российских бизнесменах с указанием размеров и источников их доходов.
Также в документе должны быть данные об активах родственников предпринимателей и деловых контактах с зарубежными компаниями. Срок предоставления доклада ограничен как раз 2 февраля будущего года. После этого, по словам Крупнова, может начаться «загонная охота» на деньги в офшорах, пишет сайт «kp.ru».
Конгресс намерен внимательно следить за исполнением закона. В сентябре сенатор Джон Маккейн уже напоминал об этом американскому президенту, заключает эксперт.