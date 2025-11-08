Ученые предупредили о приближающихся магнитных бурях
Ученые предупредили о мощных магнитных бурях, которые накроют Землю на этой неделе
Фото: Создано в Midjourney
Крупнейшие центры солнечной активности вышли на прямую линию между Солнцем и Землей, что грозит планете мощными магнитными бурями. Об этом свидетельствуют данные мониторинга космической погоды, проведенного учеными.
«Основные центры солнечной активности достигли центральных областей светила и в ближайшие 2-3 суток будут иметь возможность оказывать максимальное влияние на Землю», — поясняют эксперты в telegram- канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В этот период стоит ожидать значительных геомагнитных возмущений.
Главную угрозу представляет гигантская группа пятен под номером 4274, которая уже больше месяца демонстрирует рекордную активность. Эта область пережила полный оборот вокруг Солнца, производя мощные взрывы, и теперь снова оказалась точно напротив нашей планеты.
Ученые отмечают, что все недавние геомагнитные события на Земле были ответом на вспышки именно в этой области. Сейчас она активно производит множество мелких и средних вспышек, что окрасило прогноз магнитных бурь на ближайшие дни в желтые и красные цвета.
Пик геомагнитной опасности продлится до вторника, 11 ноября. Специалисты советуют быть внимательнее к своему самочувствию, начиная со вспышек уровня M5.
При этом эксперты не исключают и сценария с экстремально мощными вспышками высшего класса X. Прямое положение области 4274 напротив Земли делает такие события потенциально опасными для работы энергосистем и навигационного оборудования.
На прошлой неделе специалисты уже фиксировали аномально высокую солнечную активность и многочисленные вспышки, в том числе класса М. Например, 6 ноября были зарегистрированы вспышки M8.7 и M1.1. Ученые отмечали, что эти явления могут привести к геомагнитным возмущениям. Теперь же центры солнечной активности вышли на прямую линию между Солнцем и Землей, что увеличивает риск мощных магнитных бурь в ближайшие дни.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.