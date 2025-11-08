Автобус с россиянами угодил в ДТП в Таиланде

Одиннадцать россиян пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Одиннадцать российских туристов получили травмы в результате аварии с автобусом в Таиланде. Об этом сообщили представители местной туристической полиции.

«11 россиян пострадали в результате ДТП с автобусом в таиландской провинции Канчанабури», — передает информацию ТАСС. По полученным данным, инцидент произошел на территории отеля в районе национального парка Сай Йок.

Инцидент произошел в популярном у иностранных гостей районе национального парка Сай Йок. Все пострадавшие граждане России были оперативно доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое, они были госпитализированы. Точный характер полученных травм и обстоятельства аварии в настоящее время уточняются.

Посольство России в Таиланде уже в курсе произошедшего и приступило к выяснению всех обстоятельств инцидента. Дипломаты держат ситуацию на контроле и оказывают необходимую консульскую помощь пострадавшим россиянам.