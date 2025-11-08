Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

Автобус с россиянами угодил в ДТП в Таиланде

11 россиян пострадали в ДТП с автобусом в таиландской провинции Канчанабури
08 ноября 2025 в 16:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Одиннадцать россиян пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

Одиннадцать россиян пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Одиннадцать российских туристов получили травмы в результате аварии с автобусом в Таиланде. Об этом сообщили представители местной туристической полиции.

«11 россиян пострадали в результате ДТП с автобусом в таиландской провинции Канчанабури», — передает информацию ТАСС. По полученным данным, инцидент произошел на территории отеля в районе национального парка Сай Йок.

Инцидент произошел в популярном у иностранных гостей районе национального парка Сай Йок. Все пострадавшие граждане России были оперативно доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое, они были госпитализированы. Точный характер полученных травм и обстоятельства аварии в настоящее время уточняются.

Продолжение после рекламы

Посольство России в Таиланде уже в курсе произошедшего и приступило к выяснению всех обстоятельств инцидента. Дипломаты держат ситуацию на контроле и оказывают необходимую консульскую помощь пострадавшим россиянам.

Это не первый случай, когда российские туристы сталкиваются с трудностями в Таиланде. Ранее стало известно о россиянине, который попал в серьезную аварию в провинции Краби и не может получить необходимую медицинскую помощь из-за отсутствия средств на операцию. Его состояние не позволяет эвакуировать его в Россию, а тайские врачи требуют за операцию значительную сумму.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал