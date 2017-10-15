Режиссер Федор Бондарчук прокомментировал бурную реакцию общественности о сериале «Спящие», в котором он выступил продюсером. Он рассказал, что самую жесткую критику сериал получил от либералов, готовых сжечь своих оппонентов.
Бондарчук отметил, что его радует такая бурная реакция общественности и дискуссия вокруг «Спящих». Для него это не просто «слова в пустоту», а вполне подробные посты с обсуждением и объяснением своей позиции. Бондарчук не скрывает, что существуют не только положительные отзывы. Часть аудитории срывается на откровенное хамство. Однако продюсер считает, что каждый зритель имеет право на свое мнение.
«Если сравнивать с самыми оголтелыми православными мистиками или ура-патриотами, то они просто дети из церковного хора по сравнению с либеральной интеллигенцией, которая хочет сжечь и направить в ад всех создателей сериала», — отметил Бондарчук в беседе с «Московским комсомольцем».
«Спящие» рассказывают о противостоянии российских и американских спецслужб. Действие происходит в Москве в июне 2013 года накануне больших геополитических событий и потрясений, которые изменят дальнейшую жизнь всего мира. Напомним, что режиссер сериала Юрий Быков заявил, что уходит из кино на неопределенный период. Причиной столь радикального решения он назвал свое предательство «прогрессивного поколения», которое пыталось что-то изменить в России.