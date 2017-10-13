Российский сценарист Юрий Быков заявил, что на длительный период уходит из кино. Причиной он назвал свое предательство «прогрессивного поколения», которое пыталось что-то изменить в России.
Давление на режиссера началось из-за сериала «Спящие» о противостоянии российских и американских спецслужб. Быков больше не намерен сбивать с толку людей, которые хотят верить в то, что в стране что-то можно изменить.
Также создатель известных картин «Майор» и «Дурак» извинился перед зрителями за то, что его сериал мог стать одним из препятствий на пути «оранжевой» революции, а сам он выступил против того, чтобы люди отстаивали свои права, пишет tjournal.ru.
«Я как говорится, все просрал из-за собственной глупости и трусости», — рассказал Быков. Подчеркнув, что никогда не был связан с властью или с «Первым каналом», транслирующим сериал, а просто согласился снимать «Спящих».