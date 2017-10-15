В Киргизии стартовали выборы президента. Каждому четвертому не дадут проголосовать

09:54 15 октября 2017 0

Избиратели проголосуют за одного из 11 кандидатов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Киргизии в воскресенье, 15 октября, стартовали выборы президента. Всего, по данным центральной избирательной комиссии республики, в стране открылись 2375 участников, где около трех миллионов граждан будут выбирать нового лидера из 11 кандидатов.

Всего правом голосовать обладают 3 876 985 человек, однако, как пояснил глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова, не все граждане сдали биометрические данные. Участки будут работать с 08; 00 до 20:00 по местному времени, сообщает Life. Для находящихся за рубежом граждан Киргизии откроют 37 участков, шесть из которых находятся в России.

Отметим, в Киргизии отсутствует порог явки на выборах, поэтому голосование считается состоявшимся при любом показателе активности избирателей. Победителем же считается тот, кто набрал половину голосов.