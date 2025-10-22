В России заканчиваются временные правила по замене водительских прав: что ждет автомобилистов

Теперь продлить права необходимо самостоятельно Фото: Илья Московец © URA.RU

В России с 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав. Водителям, срок действия удостоверений которых истекает после 1 января 2026 года, потребуется проходить стандартную процедуру продления. Эту меру ввели еще в апреле 2022 года, как временную, уже в апреле 2025 года льготный период отменили.

Специалист подчеркнул, что водители, ранее воспользовавшиеся мерой автоматического продления, должны ориентироваться на исходную дату окончания действия удостоверения, указанную в документе. Если права были автоматически продлены — например, срок их действия истекал 1 января 2023 года, то благодаря автоматическому механизму они сохраняли силу до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года подобные удостоверения будут считаться недействительными. Какие еще нововведения ждут автомобилистов — читайте в материале URA.RU.

Что делать, если срок действия прав истек?

Если срок действия прав истек, но автопродление все еще действует — продлевать их не нужно. Однако получение нового удостоверения становится обязательным, если документ утрачен, похищен, поврежден до степени невозможности идентификации данных, либо изменились персональные сведения владельца. Кроме того, замена необходима в случае возникновения медицинских противопоказаний к управлению транспортом. Срок действия водительских прав, за исключением случаев автопродления, составляет 10 лет.

Переоформить водительское удостоверение с истекшим сроком действия можно как заранее, так и после даты окончания его действия, самое главное — не садиться за руль, если документ уже просрочен. За вождение с просроченными правами грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей с эвакуацией автомобиля.

Примут ли за рубежом права, продленные автоматически?

Доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков в беседе с агентством «Прайм» уточнил, что автоматическое продление срока действия автомобильным прав не имеет юридической силы за пределами России. Эксперт рекомендует россиянам оформлять международные права заранее.

Ранее иностранцы, получившие российское гражданство или право на постоянное проживание могли обменять свои водительские права на российские по упрощенной процедуре. Эта мера была отменена в апреле 2025 года, напоминает Тишаков.

С какими болезнями теперь не пустят за руль

С 1 сентября действует новый список медицинских показаний, противопоказаний и ограничений для допуска к управлению машиной. В соответствии с новыми требованиями, перечень психических расстройств, препятствующих получению водительских прав, был дополнен общими расстройствами психологического развития. Кроме того, в список офтальмологических заболеваний добавлены аномалии цветового зрения, которые теперь заменяют ранее указанную ахроматопсию.

Кому начнут аннулировать права

Аннулировать права начнут с 1 марта 2027 года у граждан, у которых выявлены опасные заболевания, в том числе психические расстройства, с которыми вождение автомобиля запрещено. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов для РИА Новости.

По словам парламентария, сведения о состоянии здоровья водителей будут заноситься в единый государственный информационный реестр Министерства здравоохранения (ЕГИСЗ), доступ к которому получит МВД. Если медицинская организация зафиксирует наличие противопоказаний к управлению транспортными средствами, соответствующая информация будет передана в реестр, после чего водителю назначат внеплановый медосмотр. Спрятаться от медосмотра не получится — в случае неявки права автоматически аннулируют.

Водителям могут запретить некоторые лекарства

Госдума приняла законопроект об административной ответственности для водителей, принимающих определенные лекарства за рулем. В первую очередь речь идет про лекарства, способные вызвать «опьянение» схожее с алкогольным и наркотическим, а также ухудшающие реакцию и внимание. К таким лекарствам относят, например, снотворные и седативные вещества. Конкретный перечень лекарств и наказание за нарушение закона пока не сообщается.

