Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России
22 октября 2025 в 16:17
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Путина была осуществлена тренировка стратегических ядерных сил, в ходе которой были задействованы наземные, морские и авиационные компоненты. Об этом сообщили в Кремле.
