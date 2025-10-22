Девятилетняя девочка ранена дроном ВСУ в Белгородской области

Сейчас пострадавшим оказывают помощь в больнице Белгорода Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Белгородской области во время атаки украинских беспилотников пострадали два человека, в том числе девятилетняя девочка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Девятилетняя девочка пострадала вчера в результате атаки дрона на легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая. Сегодня родители привезли ее в детскую областную клиническую больницу, где врачи диагностировали ей осколочное ранение ноги», — написал глава региона в своем telegram-канале. В селе Головчино от удара БПЛА по спецтехнике ранен водитель. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.