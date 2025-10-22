Девятилетняя девочка ранена дроном ВСУ в Белгородской области
Сейчас пострадавшим оказывают помощь в больнице Белгорода
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Белгородской области во время атаки украинских беспилотников пострадали два человека, в том числе девятилетняя девочка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Девятилетняя девочка пострадала вчера в результате атаки дрона на легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая. Сегодня родители привезли ее в детскую областную клиническую больницу, где врачи диагностировали ей осколочное ранение ноги», — написал глава региона в своем telegram-канале. В селе Головчино от удара БПЛА по спецтехнике ранен водитель. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.
Средства противовоздушной обороны отразили ночную атаку 33 украинских беспилотников на 11 регионов России. В Мордовии повреждено предприятие, также была совершена попытка удара по предприятию в Дагестане. Помимо этого, беспилотники были сбиты над Ленинградской, Псковской и Ростовской областей и рядом других. В восьми аэропортах вводились ограничения на взлет и посадку самолетов. Подробнее об атаке Украины по России в ночь на 22 октября — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.