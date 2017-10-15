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15 октября 2017
14 октября 2017
10:26  15 октября 2017 0

Россиян предупредили о вспышке гепатита в Европе. Роспотребнадзор заявил о тысячах заражений

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
За год в странах Европы гепатитом заболели почти три тысячи человекФото: Александр Елизаров © URA.RU

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в странах Европы, заявив, что за последний год [с июня 2016 по сентябрь 2017] в 20 государствах зафиксировано 2873 подтвержденных случая заболевания.

Польша, как пишет RT, не предоставила никаких данных о количестве заболевших в 2017 году, но по состоянию на 17 сентября этого года эпидемиологический скрининг ECDC показал 1426 случаев гепатита А, что в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее агентство Nation News сообщало о том, что Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в Калифорнии и Колорадо в США. Речь шла о 380 заболевших людях.

Сергей Демин
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