13:23 15 октября 2017 0

Около шести часов утра очередь уже превышала отметку в 300 человек Фото: Artemis Justus

Улица Малышева в Екатеринбурге утром 14 и 15 октября была перегружена автомобилистами, которые искали парковку у универмага Bolshoy. Парфюмерный супермаркет «Золотое яблоко» раздавал подарки первым 200 посетителям — люди выстраивались в очередь с шести часов утра.

В Surprise Goldapple Box, судя по опубликованным фотографиям, входит множество пробников: жидкое крем-мыло, крем для рук, шампунь, тушь, помада, блеск для губ, туалетная вода и двухфазное средство для снятия макияжа премиум-класса от Lancome.

Бесплатные коробки с пробниками вызвали огромный ажиотаж Фото: Соня Ясакова, ВКонтакте

Акция вызвала неоднозначную реакцию у клиентов. Магазин открывался по расписанию в 9 часов утра, однако очередь за подарками выстраивалась уже с 5-6 часов. Ее участники спорили друг с другом, кто должен быть ближе ко входу, почти до драк, рассказал «URA.RU» очевидец. «Мне это напомнило 90-е, когда люди за водкой в такой очереди стояли. Я в тихом шоке от магазина», — призналась в комментариях в записи супермаркета в Instagram пользователь larisavikina.

«Я успела получить коробочку в субботу, приехала в 7:10, и была 77 (люди уже ходили считали). Сегодня возвращалась домой от подруги, может где-то в 6:10 проезжала мимо и честно в шоке была, разглядела, что толпа была в 2 раза больше чем вчера. Люди были закутаны в пледы, такого я ещё не видела. Мне жаль мужей и детей в такой холодный день, женщины видимо решили на халяву себе косметики на пол года вперёд набрать)))) надеюсь они не слягут с простудой. А к @goldapple_ru у меня одно пожелание, круто конечно получить бесплатно коробку, но лучше бы они выдавались за дельные покупки, у вас прибыль была бы больше, а клиенты были бы более адекватные, ну и соответственно меньше обид», — отметила ohotnikova_off.

В «Золотом яблоке» корреспонденту подтвердили факт очередей, однако заявили, что в магазин люди входили организованно. «Люди придумали сами себе, что им нужно занять очередь, чтобы получить эту бесплатную коробочку. — рассказала администратор зала Наталья. — Со стороны компании это не было задумано. Надо в первую очередь спросить у них, зачем они пришли в шесть утра. Обмана никакого не было, это однозначно. Служба безопасности регулировала, чтобы никто без очереди не лез». По ее словам, некоторые занимали очередь и уходили ждать в автомобиль, а позже пытались взять сразу шесть номерков.