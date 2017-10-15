В московском аэропорту «Внуково» ждут посадки лайнера «Боинг-737» авиакомпании «ЮТейр», на борту которого во время полета произошел аварийный случай.
Самолет вылетел из Москвы в 10:30, после чего его салон начал заполняться дымом, пишет Life. В аэропорту объявлена тревога, все спасательные службы приведены в готовность. Известно, что на борту воздушного судна находятся 180 человек. Судя по данным FlightRadar, речь идет о рейсе UT295 Москва-Сургут.
Как писало «URA.RU» ранее, 12 октября самолет с депутатами Госдумы и журналистами не смог вылететь из Москвы в Санкт-Петербург. Пассажиров попросили пересесть в другое воздушное судно из-за технических неполадок.
Судя по данным FlightRadar, речь идёт о рейсе UT295 Москва-Сургут.