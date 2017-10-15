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15 октября 2017
14:31  15 октября 2017 0

Летевший в Сургут рейс «ЮТейр» сядет во Внуково из-за задымления на борту. ФОТО

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, туман, UTair, ютейр
В аэропорту объявили тревогу, приземления лайнера ожидают спасательные службыФото: Александр Мамаев © URA.RU

В московском аэропорту «Внуково» ждут посадки лайнера «Боинг-737» авиакомпании «ЮТейр», на борту которого во время полета произошел аварийный случай.

Самолет вылетел из Москвы в 10:30, после чего его салон начал заполняться дымом, пишет Life. В аэропорту объявлена тревога, все спасательные службы приведены в готовность. Известно, что на борту воздушного судна находятся 180 человек. Судя по данным FlightRadar, речь идет о рейсе UT295 Москва-Сургут.

Самолет сделал петлю и возвращается в аэропорт
Фото: скриншот FlightRadar

Как писало «URA.RU» ранее, 12 октября самолет с депутатами Госдумы и журналистами не смог вылететь из Москвы в Санкт-Петербург. Пассажиров попросили пересесть в другое воздушное судно из-за технических неполадок.

Судя по данным FlightRadar, речь идёт о рейсе UT295 Москва-Сургут.

Юрий Викторов
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