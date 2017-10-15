В Челябинске ограбили сотрудницу Заксобрания

В Челябинске ограбили квартиру сотрудницы Законодательного собрания региона, пока она была на работе.
Злоумышленник проник в квартиру сотрудницы Заксобрания Челябинской области в пятницу, 13 октября, днём, когда хозяева были на работе.
«Вор взломал замок и вынес имущество. Приблизительная сумма ущерба составила 250 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч3 ст158 статье „Кража“. Личность преступника устанавливается. Ведется комплекс мероприятий, направленных на его поимку», — рассказали «URA.RU» в ГУ МВД по Челябинской области.