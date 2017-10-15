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Главные новости Челябинской области
16:54  15 октября 2017 0

В Челябинске ограбили сотрудницу Заксобрания

Клипарт, мошенник, бандит, вор, взломщик, грабитель, воровство
Вор проник в квартиру, взломав замокФото: depositphotos.com © URA.RU

В Челябинске ограбили квартиру сотрудницы Законодательного собрания региона, пока она была на работе.

Злоумышленник проник в квартиру сотрудницы Заксобрания Челябинской области в пятницу, 13 октября, днём, когда хозяева были на работе.

«Вор взломал замок и вынес имущество. Приблизительная сумма ущерба составила 250 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч3 ст158 статье „Кража“. Личность преступника устанавливается. Ведется комплекс мероприятий, направленных на его поимку», — рассказали «URA.RU» в ГУ МВД по Челябинской области.

Артем Косых
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© Служба новостей «URA.Ru»
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