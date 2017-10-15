Активный рост злокачественной опухоли стимулируется активным потреблением раковыми клетками большого количества сахара. Ученые Фламандского института биотехнологий опубликовали в журнале Nature Communications итоги своего десятилетнего исследования.
Ученые смогли установить связь между метаболическим отклонением — эффектом Варбурга — и онкогенной активностью. При проведении исследований они брали за основу дрожжи, клетки которых содержат те же белки, что и раковые опухоли, уточняют РИА «Новости».
В отличие от здоровых клеток, как установили специалисты, раковые вырабатывают основную часть энергии за счет расщепления глюкозы. Именно этот эффект приводит к тому, что рак активно стимулирует рост злокачественных клеток и быстро распространяется по организму.