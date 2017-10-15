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15 октября 2017
19:14  15 октября 2017 0

Сахар обвинили в развитии рака

Открытая лицензия от 16.08.2016, бактерии, вирус, инфекция, болезнь, микробы
Раковые клетки быстро распространяются по организму из-за сахараФото: Pixabay.com © URA.RU

Активный рост злокачественной опухоли стимулируется активным потреблением раковыми клетками большого количества сахара. Ученые Фламандского института биотехнологий опубликовали в журнале Nature Communications итоги своего десятилетнего исследования.

Ученые смогли установить связь между метаболическим отклонением — эффектом Варбурга — и онкогенной активностью. При проведении исследований они брали за основу дрожжи, клетки которых содержат те же белки, что и раковые опухоли, уточняют РИА «Новости».

В отличие от здоровых клеток, как установили специалисты, раковые вырабатывают основную часть энергии за счет расщепления глюкозы. Именно этот эффект приводит к тому, что рак активно стимулирует рост злокачественных клеток и быстро распространяется по организму.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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