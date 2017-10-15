В Сочи проходит открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). Вице-премьер правительства Виталий Мутко уже сравнил событие с Олимпийскими играми, которые прошли в России в 2014 году.
На церемонии открытия выступают молодые ученые России, артисты, спортсмены, деятели искусств. RT ведет прямую трансляцию с торжественного события.
Один из авторов шоу церемонии открытия, член Академии российского телевидения Алексей Сеченов, рассказал журналистам, что создатели праздника взяли за основу шесть тем: экологию, бедность, образование, энергию, информацию, науку — и с помощью них создали масштабный спектакль.
«Все это, конечно, напоминает Олимпийские игры 2014 года — много активностей, спортивных площадок, царит спортивно-праздничная атмосфера», — отметил Мутко перед началом ВМФС, пишет ТАСС. Вице-премьер добавил, что каждый день у участников фестиваля расписан. «Программа очень насыщенная: будет много дискуссионных площадок, много возможностей узнать что-то новое, пообщаться с новыми людьми, заняться спортом, отдохнуть», — подчеркивает Мутко.
Впервые международный молодежный фестиваль прошел в России 1957 году, затем молодежь планеты в Москве принимали в 1985 году. Фестиваль 2017 года, который стартовал в субботу, 14 октября, собрал десятки тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.