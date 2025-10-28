Польша хочет развязать войну, от которой пострадает сама Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Премьер-министр Польши Дональд Туск провоцирует втягивание стран Евросоюза и НАТО в военное противостояние с Россией, не осознавая, что первой жертвой такого конфликта станет сама Польша. Об этом 28 октября заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем telegram-канале, комментируя недавнее интервью Туска изданию Sunday Times, в котором тот поддержал право Украины на атаки в Европе по «связанным с Россией» объектам.

«Туск, постоянно пытающийся втравить другие страны ЕС и НАТО в войну с Россией, похоже, не понимает, что неизбежной жертвой такой войны, случись она, станет сама Польша», — написал Пушков в telegram-канале. По его словам, руководство Польши ошибочно рассчитывает на безусловную поддержку со стороны США и альянса, не учитывая реальные риски для собственного населения.