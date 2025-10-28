Пушков: Туск хочет втянуть ЕС в войну с РФ, но Польша станет жертвой
Польша хочет развязать войну, от которой пострадает сама
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Премьер-министр Польши Дональд Туск провоцирует втягивание стран Евросоюза и НАТО в военное противостояние с Россией, не осознавая, что первой жертвой такого конфликта станет сама Польша. Об этом 28 октября заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем telegram-канале, комментируя недавнее интервью Туска изданию Sunday Times, в котором тот поддержал право Украины на атаки в Европе по «связанным с Россией» объектам.
«Туск, постоянно пытающийся втравить другие страны ЕС и НАТО в войну с Россией, похоже, не понимает, что неизбежной жертвой такой войны, случись она, станет сама Польша», — написал Пушков в telegram-канале. По его словам, руководство Польши ошибочно рассчитывает на безусловную поддержку со стороны США и альянса, не учитывая реальные риски для собственного населения.
Сенатор также напомнил, что антироссийская позиция польской элиты имеет длительную историю, которая ранее уже приводила к тяжелым последствиям для страны. Пушков подчеркнул, что, по его мнению, руководство Польши не извлекло уроков из трагического прошлого и вновь руководствуется враждебностью в ущерб безопасности народа.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.