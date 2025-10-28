Из-за сбоя более 100 тысяч россиян остались без электричества на Сахалине
Сбой произошел на электростанции
Фото: Илья Московец © URA.RU
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о причинах массового сбоя в электроснабжении, произошедшего 27 октября в Южно-Сахалинске. По его данным, инцидент случился из-за обрыва грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции — «Центральную» и «Южно-Сахалинскую». По словам Лимаренко, энергетики уже работают на месте для оперативного восстановления подачи электроэнергии.
«Поврежденный грозотросс упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы», — рассказал губернатор в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что специалисты делают все возможное для устранения последствий происшествия.
Энергетики координируют работы для минимизации ущерба и скорейшего запуска энергосистемы в штатный режим. Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и следить за официальными сообщениями о сроках проведения восстановительных работ.
