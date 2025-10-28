Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Из-за сбоя более 100 тысяч россиян остались без электричества на Сахалине

28 октября 2025 в 05:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сбой произошел на электростанции

Сбой произошел на электростанции

Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о причинах массового сбоя в электроснабжении, произошедшего 27 октября в Южно-Сахалинске. По его данным, инцидент случился из-за обрыва грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции — «Центральную» и «Южно-Сахалинскую». По словам Лимаренко, энергетики уже работают на месте для оперативного восстановления подачи электроэнергии.

«Поврежденный грозотросс упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы», — рассказал губернатор в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что специалисты делают все возможное для устранения последствий происшествия.

Энергетики координируют работы для минимизации ущерба и скорейшего запуска энергосистемы в штатный режим. Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и следить за официальными сообщениями о сроках проведения восстановительных работ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал