Подразделения теробороны России начали получать тяжелую артиллерию

Добровольцы уже осваивают самоходные установки

Подразделения территориальной обороны БАРС начали получать на вооружение новые самоходные артиллерийские установки «Мальва» и «Гиацинт». Техника уже поступила в части, добровольцы проходят подготовку и осваивают эти системы вооружения. Первая опытная эксплуатация САУ состоялась в ходе недавних учений на военных полигонах.

«Добровольцы уже осваивают новые системы вооружения. В задачу артиллерийских подразделений входит огневая поддержка мотострелков и уничтожение важных целей. САУ будут незаменимы при отражении агрессии против приграничных регионов», — сообщили «Известия».

По сведениям издания, артиллерийские подразделения выполняют задачи по обеспечению огневой поддержки мотострелковых частей, уничтожению командных пунктов противника. Также они ликвидируют долговременные укрепленные позиции и узлы связи, скопление вражеской пехоты и военной техники.

