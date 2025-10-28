Логотип РИА URA.RU
Подразделения теробороны России начали получать тяжелую артиллерию

28 октября 2025 в 05:21
Добровольцы уже осваивают самоходные установки

Добровольцы уже осваивают самоходные установки

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Подразделения территориальной обороны БАРС начали получать на вооружение новые самоходные артиллерийские установки «Мальва» и «Гиацинт». Техника уже поступила в части, добровольцы проходят подготовку и осваивают эти системы вооружения. Первая опытная эксплуатация САУ состоялась в ходе недавних учений на военных полигонах.

«Добровольцы уже осваивают новые системы вооружения. В задачу артиллерийских подразделений входит огневая поддержка мотострелков и уничтожение важных целей. САУ будут незаменимы при отражении агрессии против приграничных регионов», — сообщили «Известия».

По сведениям издания, артиллерийские подразделения выполняют задачи по обеспечению огневой поддержки мотострелковых частей, уничтожению командных пунктов противника. Также они ликвидируют долговременные укрепленные позиции и узлы связи, скопление вражеской пехоты и военной техники.

Новая самоходная артиллерийская установка «Мальва», оснащенная 152-мм боеприпасами, которая позволяет вести огонь на дистанцию до 50 км, была замечена на территории СВО в конце прошлого года. Внешне орудие больше напоминает модель из семейства «Гиацинт», чем из модификаций «МСТА».

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

