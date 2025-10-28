Подразделения теробороны России начали получать тяжелую артиллерию
Добровольцы уже осваивают самоходные установки
Подразделения территориальной обороны БАРС начали получать на вооружение новые самоходные артиллерийские установки «Мальва» и «Гиацинт». Техника уже поступила в части, добровольцы проходят подготовку и осваивают эти системы вооружения. Первая опытная эксплуатация САУ состоялась в ходе недавних учений на военных полигонах.
«Добровольцы уже осваивают новые системы вооружения. В задачу артиллерийских подразделений входит огневая поддержка мотострелков и уничтожение важных целей. САУ будут незаменимы при отражении агрессии против приграничных регионов», — сообщили «Известия».
По сведениям издания, артиллерийские подразделения выполняют задачи по обеспечению огневой поддержки мотострелковых частей, уничтожению командных пунктов противника. Также они ликвидируют долговременные укрепленные позиции и узлы связи, скопление вражеской пехоты и военной техники.
Новая самоходная артиллерийская установка «Мальва», оснащенная 152-мм боеприпасами, которая позволяет вести огонь на дистанцию до 50 км, была замечена на территории СВО в конце прошлого года. Внешне орудие больше напоминает модель из семейства «Гиацинт», чем из модификаций «МСТА».
