«Коммерсант»: в ГД с осторожностью оценивают идею о встрече с конгрессменами США
Госдума оценила идею встречи с конгрессменами США
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Госдуме с осторожностью оценивают перспективу встречи с американскими конгрессменами. Депутаты избегают конкретики и твердых прогнозов, но признают, что вопрос восстановления диалога назрел давно. Об этом они сообщили в ходе опроса.
«В Госдуме с осторожностью оценивают перспективу встречи с американскими конгрессменами, проведение которой анонсировал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев после визита в США. Российские парламентарии пока избегают конкретики и твердых прогнозов, но согласны, что „вопрос восстановления диалога“ назрел давно», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных депутатов.
Первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) подчеркнул, что диалог с США давно необходим, но называть участников встречи преждевременно. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов приветствует возвращение к нормальности, но отмечает, что повестка пока не определена.
В прошлом межпарламентское взаимодействие велось через группу «Сенат Конгресса США — Совет федерации РФ» до 2014 года, а в текущем созыве работа прекратилась после 2022 года. Эксперты считают, что готовы к диалогу российские депутаты, но неясно, готовы ли к нему их американские коллеги.
В последние недели темы возобновления российско-американского диалога обсуждаются на фоне заявлений членов Конгресса США о необходимости прямых переговоров между Москвой и Вашингтоном. В частности, конгрессвумен Анна Паулина Луна выразила поддержку контактам с российской стороной и напомнила о планах встречи со специальным представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым до конца октября. Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров сторон планируется провести в конце октября — начале ноября 2025 года.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.