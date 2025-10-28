«Коммерсант»: в ГД с осторожностью оценивают идею о встрече с конгрессменами США

Госдума оценила идею встречи с конгрессменами США Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Госдуме с осторожностью оценивают перспективу встречи с американскими конгрессменами. Депутаты избегают конкретики и твердых прогнозов, но признают, что вопрос восстановления диалога назрел давно. Об этом они сообщили в ходе опроса.

«В Госдуме с осторожностью оценивают перспективу встречи с американскими конгрессменами, проведение которой анонсировал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев после визита в США. Российские парламентарии пока избегают конкретики и твердых прогнозов, но согласны, что „вопрос восстановления диалога“ назрел давно», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных депутатов.

Первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) подчеркнул, что диалог с США давно необходим, но называть участников встречи преждевременно. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов приветствует возвращение к нормальности, но отмечает, что повестка пока не определена.

В прошлом межпарламентское взаимодействие велось через группу «Сенат Конгресса США — Совет федерации РФ» до 2014 года, а в текущем созыве работа прекратилась после 2022 года. Эксперты считают, что готовы к диалогу российские депутаты, но неясно, готовы ли к нему их американские коллеги.