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15 октября 2017
22:41  15 октября 2017 3

Bloomberg: Ротенбергу отдали «проект планетарного масштаба» — мост на Сахалин. Но это пока секрет

Ротенберг Аркадий , путин владимир, ротенберг аркадий
Аркадий Ротенберг получил очень дорогой заказФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Принадлежащая Аркадию Ротенбергу компания «Стройгазмонтаж» получит контракт на строительство моста на Сахалин, сообщили Bloomberg.

Предварительная цена контракта — 286 миллиардов рублей. Решение о том, что «Стройгазмонтаж» получит контракт, уже принято, рассказали агентству три информированных источника. Речь идет о собеседниках из Кремля, представителях руководства компании Ротенберга, а также куратора проекта — «Российских железных дорог».

При этом источники отметили, что официально о запуске проекта строительства моста на Сахалин объявят в начале 2018 года, передает «Эхо Москвы».

Проект абсолютно планетарного масштаба — так охарактеризовал строительство моста от материка на Сахалин, а от Сахалина до Хоккайдо президент Владимир Путин.

Артем Косых
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© Служба новостей «URA.Ru»
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