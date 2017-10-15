Принадлежащая Аркадию Ротенбергу компания «Стройгазмонтаж» получит контракт на строительство моста на Сахалин, сообщили Bloomberg.
Предварительная цена контракта — 286 миллиардов рублей. Решение о том, что «Стройгазмонтаж» получит контракт, уже принято, рассказали агентству три информированных источника. Речь идет о собеседниках из Кремля, представителях руководства компании Ротенберга, а также куратора проекта — «Российских железных дорог».
При этом источники отметили, что официально о запуске проекта строительства моста на Сахалин объявят в начале 2018 года, передает «Эхо Москвы».
Проект абсолютно планетарного масштаба — так охарактеризовал строительство моста от материка на Сахалин, а от Сахалина до Хоккайдо президент Владимир Путин.